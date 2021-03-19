USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

HDP'ye Kandil'i terkedin demekten boğazımız patladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı değerlendirdi. HDP'nin tüm uyarılara rağmen PKK ile ilişkisini kesmediğini ifade eden Turan, "6 milyon aziz, mübarek insan size Kandil'in aparatı olun diye oy vermedi. Demokrasi içerisinde kalın, ülkeyi büyütün, dertleri ifade edin diye oy verdi. Boğazımız patladı. 'PKK'yı kınayın' dedik, 'Kandil'i terk edin' dedik" ifadelerini kullandı.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 23:32
HDP'ye Kandil'i terkedin demekten boğazımız patladı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denildi.

Söz konusu gelişmeyi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılan davada sözün kendilerinde değil yargıda olduğunu söyledi.

Yargı ne derse başlarının tacı olduğunu ifade eden Turan, "Ancak bugün gazetelere baktığımızda vay demokratik bir ülke de dava mı açılır dendiğini, bazı siyasi partilerin bunu en büyük gündem yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

KANDİL'İ TERK EDİN DEMEKTEN BOĞAZIMIZ PATLADI!

"Ben de söylüyorum, demokratik bir ülkede terör illeti mi olur?" ifadelerini kullanan Turan, şöyle devam etti:

"Bizim yıllardan beri bağırmaktan Mecliste boğazımız patladı. PKK'yı kınayın dedik, Kandil'i terk edin dedik. 6 milyon aziz mübarek insan size Kandil'in aparatı olun diye oy vermedi. Demokrasi içerisinde kalın, ülkeyi büyütün, dertleri ifade edin diye oy verdi. 'Neden siz milletin iradesini başka başka örgütlere saçıyorsunuz, veriyorsunuz' diye hep eleştirmedik mi? Şimdiye kadar hiçbir 18 Mart'a katıldı mı? Şimdiye kadar hiçbir şehit cenazesine katıldı mı? Bu arkadaşlarımız, şimdiye kadar Mecliste Amerika'ya, İsrail'e karşı, Azerbaycan'ın, Libya'nın yanında değişik zamanlarda ortak bildiriler oldu, her parti attı o imzayı ama o parti atmadı. Nasıl Türkiye partisi bu?"

Ak PartiİsrailAzerbaycanBülent TuranLibya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement