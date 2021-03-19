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Bakan Soylu açıkladı: Yunanistan 7 göçmeni darbedip ellerini kelepçeleyip can yeleği ve bot olmadan denize attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." sözleriyle Yunanistan'ın imza attığı insanlık ayıbını duyurdu. Öte yandan olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 12:25
Bakan Soylu açıkladı: Yunanistan 7 göçmeni darbedip ellerini kelepçeleyip can yeleği ve bot olmadan denize attı

Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55' de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1'inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanına intikal ettirilerek 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.



Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." dedi.


Yunanistan

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