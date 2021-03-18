Maske karşıtı kadın şoföre öksürmüştü! Flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir Uber şoförüne yapılan ırkçı saldırı anbean kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yaşanan olay adeta infial yaratmıştı.



ABD’nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını uyarısında bulundu. Uyarıya öfkelenen yolcular, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı. Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.



Uyarıya sinirlenen yolcular, Uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı. Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü.



MASKE KARŞITI KADIN BİRÇOK SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDI



Korkunç görüntülerden sonra mahkeme harekete geçti. 24 yaşındaki Arna Kimiai, saldırı, kiralanan aracın şoförüne saldırı teşebbüsü, hırsızlığa teşebbüs ve Kovid-19 tedbirlerine uymamak gibi sayısız suçlamayla karşı karşıya kaldı.



Araçtaki diğer yolcu olan 24 Malaysia King saldırı suçunda geçtiğimiz perşembe Las Vegas'ta tutuklandı.



Arna Kimiai, pazar günü San Francisco Eyalet Hapisanesi'ne yollandı. Arna Kimiai'nin daha önce de 'dikkatsiz araç kullanma' suçu işlediği ve spor arabasını hız sınırlarının çok üzerinde bir hızda sürdüğü belirtildi.



OLAY NASIL YAŞANDI?



Khadka'nın araç kamerasına anbean yansıyan korkunç görüntülerde kadın yolculardan birinin şoförün telefonuna uzanmak için öne doğru hareketlendiği sırada bilerek ve isteyerek adamın yüzüne öksürdüğü görüldü. Bununla yetinmeyen kadın şoförün maskesini yırtarak yüzünden çıkardı.



Khadka bu korkunç anlar yaşanırken diğer kadın yolcunun aracın içinde biber gazı spreyi sıktığını aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Nepal asıllı şoför Subhakar Khadka yaşanan saldırının ırkçı bir saldırı olduğuna inandığını ifade etti.



Uber ise aracı çağıran ve şoföre saldırıda bulunan kadının hesabının askıya alındığını açıkladı.



Subhakar Khadka, yaşadıklarını CBS kanalına aktarırken ailesine destek olmak için Nepal'den ABD'ye 8 yıl önce geldiğini, ten rengi farklı olsaydı bu tür bir saldırıya uğramayacağını söyledi.



Kadınların kendisine maske uyarısı yüzünden ağır küfürler ettiğini söyleyen talihsiz adam maske takmayan yolculara maske satın almak için yakındaki bir benzinlikte durmayı dahi önerdiğini ancak yardım teklifine rağmen saldırıya uğradığını aktardı.

