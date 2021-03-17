Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu!

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto eylemi gerçekleştirmişti.



HDP'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



'ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK'



Kılıçdaroğlu, 'Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir' dedi.