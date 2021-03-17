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AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin, istediği gün, istediği saatte, istediği televizyonda, hatta istiyorsa CHP Genel Merkezinde, istediği gazetecilerle beraber, bu daveti göğüslüyorum, karşılamak istiyorum. Çıkalım televizyona ve soralım Kılıçdaroğlu'na, hala 'PYD, komşumuz olsun. PYD terör örgütü değildir' diyor musunuz?' dedi.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 20:27
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan!

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Zaferi'nin yarın kutlanacağını belirterek, "Çanakkale ruhu bir asrı aşkın bir zamandır Anadolu'ya rehber olma niteliğini sürdürüyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında, "Erdoğan benden korkuyor" diyerek hayatının en kötü esprisini yaptığını vurgulayan Turan, kendileri gibi CHP'li milletvekillerinin de buna tebessüm ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, demokrasiyle beraber şeffaf bir hayat sürdürdüğünü ve Türkiye'de seçilmiş en kıymetli insanlardan biri olduğunu dile getiren Turan, "Ancak Sayın Kılıçdaroğlu, bir gecelik kaset operasyonuyla CHP gibi tarihi bir partinin başına geçerek genel başkan oldu. Ne işi var Sayın Erdoğan'ın, operasyonla genel başkan olmuş bir kişiyle? Konu korkmak değil, konu denklik meselesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de "olmaz" denen birçok şeyi başardığına işaret eden Turan, "Darbenin durdurulmasında en büyük payın sahibi olan kişiyle, darbeden kaçan, korkan bir kişinin karşılıklı olarak ne işi var televizyonda?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasının anlamsız olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hevesli, AK Partililerle, Genel Başkanımızla karşılıklı tartışmaktan bu kadar kendince ümitli, ben huzurlarınızda bu çağrıyı yapıyorum. Bırakın dünya lideri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'na bir arada tartışma imkanı vermeyi. Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin, istediği gün, istediği saatte, istediği televizyonda, hatta istiyorsa CHP Genel Merkezinde, istediği gazetecilerle beraber, bu daveti göğüslüyorum, karşılamak istiyorum. Gelelim bir araya ve soralım Kılıçdaroğlu'na, hala partinizdeki tacize tecavüze sessiz kalacak mısınız? Çıkalım televizyona ve soralım Kılıçdaroğlu'na, hala 'PYD, komşumuz olsun. PYD terör örgütü değildir' diyor musunuz? Denizli milletvekiline neden sahip çıkmadınız, neden istifa ettirdiniz? Hala 'Atatürk demem, Mustafa Kemal derim' diyen il başkanlarına sahip çıkmaya devam edecek misiniz?"

Bu üslubun Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakışmadığını kaydeden Turan, Kılıçdaroğlu'nu daha sağduyulu bir dile davet etti.

Kemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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