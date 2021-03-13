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Milli savaş uçağı TF-X'in ilk uçuş tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak'ın 2025'de ilk uçuşunu yapacağını söyledi. Kotil, milli savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş tarihi olarak 2029'u öngördüklerini ifade etti.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 12:54
Milli savaş uçağı TF-X'in ilk uçuş tarihi belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Sputnik'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin en kritik ve büyük projelerden biri olan milli savaş uçağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kotil, şunları söyledi:

2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK 2025'TE UÇACAK

En önemli projelerimiz arasında yer alan global havacılık ekosisteminin merakla beklediği, ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5'inci nesil avcı uçağımız MMU'nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025'te ilk uçuşunu yapacak, 2029'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz.

'F-16'LARIN UÇUŞ ÖMRÜ 12 BİN SAATE ÇIKARILDI'

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16'lar için bir modernizasyon projesi yürüttüklerini belirten Kotil, 'F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerine yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında mühendislerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçaklarımızın 8 bin saat olan uçuş ömrünü 12 bin saate çıkarmış bulunuyoruz' dedi.

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