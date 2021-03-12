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Tabipler Odası, gereksiz bularak Atatürk fotoğrafını plaketten kaldırdı

İzmir Tabip Odası, Tıp Bayramı etkinliklerinde verilen Meslekte 40. yıl onur plaketindeki kalpaklı Atatürk fotoğrafını gereksiz olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 13:22
Tabipler Odası, gereksiz bularak Atatürk fotoğrafını plaketten kaldırdı

Her fırsatta milletin menfaatlerinin karşısında yer alan meslek odaları yönetimlerindeki PKK sempatizanları ile dikkat çekiyor.

O meslek odalarından biri de başkanlığını terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük nağaraları atan Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı Türk Tabibleri Birliği.

Birliğin İzmir ayağında ise gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı.

İZMİR TABİP ODASI'NDAN ATATÜRK SANSÜRÜ

İzmir Tabip Odası'nın her yıl Tıp Bayramı organizasyonlarında verilen Meslekte 40.yıl plaketinde bir değişim yapıldı.

Plaketteki kalpaklı Atatürk fotoğrafı kaldırıldı.

Yapılan bu değişik kararını ise 2018'de oda seçimlerini kazanarak İzmir'de yönetime gelen Demokratik Katılımcı Hekimler aldı.

Alınan bu karar ise odaya üye hekimlerin bir bölümünde rahatsızlık yarattı.

Bir grup doktor, İzmir Tabip Odası başkanı Dr. Lütfi Çamlı'yı ziyaret ederek konu hakkında şikayetlerini dile getirerek plakette Atatürk'e uygulanan sansürün yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini iletti.



Tabipler Odası, gereksiz bularak Atatürk fotoğrafını plaketten kaldırdı #1

'ATATÜRK GEREKSİZ BİR GÖSTERİŞ'

Tabip Odası yönetimine 2018 yılında gelen Demokratik Katılımcı Hekimler grubunun TTB Merkez Konseyi destekçisi olduğuna dikkat çeken İzmir Hekim Güçbirliği sözcüsü Dr. Kaptaner, “Oda başkanı Atatürk'ün resminin onur plaketlerine konulmasının gereksiz bir gösteriş olduğunu belirtti. Oda yönetimineyken 25 yıl boyunca hekimlerin Atatürk'e ve Tıbbiyeli Hikmet geleneğine bağlılığının ifadesi olarak onur plaketlerine Atatürk resmini koyan İzmir Hekim Güçbirliği grubu olarak bu tutumu şiddetle protesto ediyor ve hekimleri de Oda Yönetiminin bu tutumunu protesto etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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