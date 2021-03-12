CHP'den HDP-PKK itirafı geldi: İtmememiz gerekiyor

Millet İttifakı'nda HDP'nin rolü giderek şekilleniyor. Geride bıraktığımız seçimlerde ittifakın gizli ortağı olan HDP, seçim sonrası, ilişkileri resmileştirme çağrısı yapmıştı. Gizli bir ilişkinin sürdürülemeyeceğini ifade eden HDP, desteğini çekme tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası CHP adeta HDP'nin üzerine titremeye başladı. Terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü koparamayan HDP ile CHP'nin ilişkisi gün geçtikçe daha da koyulaşmaya başlarken, İYİ Parti de bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüntü vermekten kaçınıyor, net bir açıklamaya yanaşmıyor. İYİ Parti kanadını rahatsız etmek istemeyn Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu sürdürmesi beklenirken, kurmaylarının yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. CHP kanadından HDP ile ilgili son itiraf partinin önemli isimlerinden olan Ayruğ Atıcı'dan geldi. Atıcı, PKK-HDP ilişkisini bildiklerini söyledi, 'HDP'yi itmememiz lazım' dedi.



CHP'DEN HDP-PKK İTİRAFI GELDİ



Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aytuğ Atıcı, HDP ile ilişkilerin sürmesi gerektiğini ifade etti. Atıcı, HDP'nin ittifakta olmasına vurgu yaparken, PKK ile bağlarının koparılması gerektiğine atıfta bulundu.



Atıcı'nın itiraf niteliğindeki sözleri şöyle:



HDP'yi terörize etmenin bu ülkeye faydası yok. Bakın, HDP'yi şu anda CHP dışında herkes şeytanlaştırmış durumda.



CHP'nin kesinlikle HDP'yi itmemesi gerekiyor ve laik demokratik sosyal hukuk devlet çizgisine çekmesi gerekiyor. Bizim niyetimiz HDP'nin PKK terör örgütünden uzaklaşmasını sağlamak.



İYİ PARTİ'YE HDP AYARI GELMİŞTİ



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti'nin, 'HDP varsa ben yokum' tavrına tepki göstermiş, 'Bu cümleleri söyleyen Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürenlerdir, hiç kusuruma bakmasınlar' demişti.



İMAMOĞLU'NUN PERVİN BULDAN-MERAL AKŞENER MESAJI İTTİFAKI KARIŞTIRMIŞTI



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını Twitter'dan yayınlamış, Meral Akşener ve Pervin Buldan'a aynı paylaşımda yer vermişti.



İmamoğlu'nun, 'İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım' mesajına İYİ Parti kanadından tepki yağmıştı.



Akşener ise hem tepkilere hem de İmamoğlu'na saygı duyduğunu söyleyerek olayın üzerini kapatmıştı.