Dink davasının kritik ismi FETÖ'cü müdür kaçarken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı kritik bir operasyona daha imza attı. Ankara'da gaygubet evinde saklanan hepsi meslekten ihraç edilmiş KOSGEB başmüfettişi, iki Emniyet Müdürü, binbaşı ve öğretmen Yunanistan'a kaçmak için öncü-artçı olarak otomobillerle seyrederken şok operasyonla yakalandı. Zanlılar arasındaki gaygubet evinde saklanan eski Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu'nun Hrant Dink cinayetinde Trabzon'da istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı olduğu ve 5 yıldır yargılandığı Dink davası kapsamında da arandığı ortaya çıktı.



Son dakika operasyonu: Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde FETÖ terör örgütünün aranan veya davası devam eden örgüt mensupları ile güncel ve yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında yurtdışından irtibat kurduğu örgüt mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı bilgilerine ulaştı.



Örgütün bu hareketini yakın takibe alan polis, Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile yaptığı koordineli çalışmalarda, KOSGEB'te Başmüfettiş iken ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan Yasin Temur'u takibe aldı. Yasin Temur'un ihraç edilen öğretmen eşi Aslı Temur ile yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu ve yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere başka terör örgütü mensupları ile birlikte yola çıktıkları bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.



İSTİHBARATÇI MÜDÜR, ÖNCÜ-ARTÇI SEYRETMELERİNİ SAĞLAMIŞ



Yapılan çalışmalar sonrasında FETÖ üyelerinin bulunduğu iki aracın artçı-öncü olarak takibe duyarlı olarak hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki aracı durdurdu. Araçlarda, tamamı kamu görevlerinden ihraç edilen KOSGEB Maşmüfettişi Yasin Temur, öğretmen eşi Aslı Temur, Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu eşi, Figen Durmuşoğlu, Emniyet Müdürü Cihangir Baycan ile ihraç binbaşı Hakan Uzunay çıktı.



Araçların takibe duyarlı ve çok dikkatli davranmalarının sebebi ise zanlılar yakalanınca ortaya çıktı. Araçtaki FETÖ üyelerinden Hasan Durmuşoğlu'nun uzun yıllardır istihbarat birimlerinde çalışması nedeniyle yakalanmamak için artçı-öncü olarak otoyolda seyrettiği belirlendi.



DİNK DAVASININ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN



Sahte kimlikle yakalanan KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini organize eden isimlerden olduğu, gaybubet denilen hücre evlerinde saklandığı ve gaybubet evlerinde saklanan diğer örgüt mensupları ile irtibatı ve bilgi akışını sağladığı, ihraç öğretmen Aslı Temur'un Bylock kullanıcısı olduğu, ihraç Emniyet Müdürü Cihangir Baycan'ın uzun yıllar Polis Akademisinde çalıştığı, örgütün A5 olarak kodladığı tam teslimiyete ve örgüte en üst düzey bağlılığa sahip üyelerinden olduğu, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında etkin pişman örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinin bulunduğu öğrenildi.







İhraç Binbaşı Hakan Uzunay'ın ise uzun yıllar Kara Harp Okulunda görev yapan örgüt üyelerinden olduğu belirlendi. Yakalanan zanlılar arasındaki en dikkat çeken ismin ise ihraç Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu olduğu öğrenildi.



Durmuşoğlu, Hrant Dink'in öldürüldüğü dönem. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar istihbarat birimlerinde çalışan Durmuşoğlu'nun FETÖ'nün A5 olarak kodladığı tam teslimiyete ve örgüte en üst düzey bağlılığa sahip örgüt üyelerinden olduğu öğrenildi.



Zanlıların yakalandığı araçta 5 bin 415 avro ve 150 dolar ile tablet, cep telefonu, pusula, termometre, düdük, termal ısıtıcı, termal atlet, halat ve baş üstü lamba ele geçirildiği öğrenildi. Yurtdışına kaçma girişimleri başarısız olan 2'si kadın 6 FETÖ üyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyor.



