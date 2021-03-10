Salih Memişoğlu'nın katil zanlısı ve iki oğlu yakalandı!

Ünlülerin hocası olarak bilinen biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile teyzesinin oğlu Ömer Faruk Zengin'i öldüren katil zanlısı Mustafa Öztürk yakalandı. Katil zanlısı ile birlikte onu hayvanat bahçesinden kaçıran iki oğlunun da yakalandığı ifade edildi.



NE OLMUŞTU?



Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö. ile ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrası Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.



