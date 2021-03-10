USD (Alış - Satış) : 7,64 - 7,65 EURO (Alış - Satış) : 9,09 - 9,10

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan ikinci kez görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 09:14
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan ikinci kez görevden aldı

Ermenistan'da, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ hezimeti sonrasında başlayan siyasi çalkantı devam ediyor.

Henüz daha Karabağ'da savaş devam ederken başlayan sokak hareketleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik sert muhalif tutum savaşın ardından boyut değiştirdi.

Parlamentonun basılması, Paşinyan'a fiziki müdahalenin ardından olaya el atan ordu başbakana istifa çağrısı yaptı.

İLK GÖREVDEN ALMA ONAYLANMADI
25 Şubat'ta Ermenistan ordusu yazılı bir açıklama ile Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Paşinyan tarafından görevden alınmış fakat Ermenistan Cumhurbaşkan'ı bu kararı onaylamamıştı.

İKİNCİ KEZ GÖREVDEN ALDI
Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldığını duyurdu.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"
Ermenistan ordusunun istifa çağrısını Paşinyan darbe girişimi olaran değerlendirmiş, ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Paşinyan "Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim." ifadelerini kullanmış kalabalık destekçi grubuyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümüş ve burada halka seslenmişti.

Ermenistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement