Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan ikinci kez görevden aldı

Ermenistan'da, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ hezimeti sonrasında başlayan siyasi çalkantı devam ediyor.



Henüz daha Karabağ'da savaş devam ederken başlayan sokak hareketleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik sert muhalif tutum savaşın ardından boyut değiştirdi.



Parlamentonun basılması, Paşinyan'a fiziki müdahalenin ardından olaya el atan ordu başbakana istifa çağrısı yaptı.



İLK GÖREVDEN ALMA ONAYLANMADI

25 Şubat'ta Ermenistan ordusu yazılı bir açıklama ile Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Paşinyan tarafından görevden alınmış fakat Ermenistan Cumhurbaşkan'ı bu kararı onaylamamıştı.



İKİNCİ KEZ GÖREVDEN ALDI

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldığını duyurdu.



"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Ermenistan ordusunun istifa çağrısını Paşinyan darbe girişimi olaran değerlendirmiş, ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.



Paşinyan "Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim." ifadelerini kullanmış kalabalık destekçi grubuyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümüş ve burada halka seslenmişti.