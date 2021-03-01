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Terör örgütünün lejyoner adayı İstanbul'da yakalandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak için örgütün üyelerine mesajlar gönderdiği iddia edilen ve sosyal medya paylaşımları yapan Kosta Rika uyruklu bir kişinin İstanbul'a geldiğini belirledi. İşte nefes kesen takip sonrası enselenen teröristin görüntüleri ve tespit edilmesini sağlayan belge niteliğindeki paylaşımları

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 07:11
Terör örgütünün lejyoner adayı İstanbul'da yakalandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak için örgütün üyelerine mesajlar gönderdiği iddia edilen ve sosyal medya paylaşımları yapan Kosta Rika uyruklu bir kişinin İstanbul'a geldiğini belirledi.

SÖZDE KÜRDİSTAN PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Paylaşımlarında 'PKK'ya katılma konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum' yazan ve 'Yaşasın Kürdistan' ile 'ABD Ordusu' paylaşımlarıyla da ABD ile PKK arasındaki bağı gözler önüne seren Estaban Andres Venegas Chavez, Fatih'te yerleştiği bir otelde operasyonla yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya 'Lejyoner' operasyonu düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri; iddiaya göre 2017 yılından bu yana İstanbul başta olmak sıkça ülkemize gelerek farklı adreslerde konaklayan 23 yaşındaki Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle kişisel sosyal medya hesapları üzerinden mesajlarıyla ve yaptığı paylaşımlarıyla irtibata geçmeye çalıştığını tespit etti.

'KÜRDİSTAN VE ABD ORDUSU' PAYLAŞIMI...

İddiaya ve İstanbul Terör Polisleri'nin tespitlerine göre Chavez, sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği bölücü terör örgütü PKK üyelerine mesaj gönderdi ve sosyal medya hesaplarına 'Diyarbakır'dayım. PKK'dan birisiyle iletişim kurmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Kosta Rika'lıyım. PKK'ya ulaşmak, PKK'ya katılmak konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum' yazdı.

AYASOFYA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımları detaylı bir şekilde incelemeye alınan ve Şubat 2021'de Ayasofya Camisi'nin önünde çektiği çok sayıda fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıkan Chavez'in Ayasofya Camisi önünde çektiği bir fotoğrafın altına 'İstanbul'un sokaklarında biraz dolaşıyorum' yazdığı saptandı.

Chavez'in 2015 yılında yine bir sosyal medya hesabında 'Yaşasın Kürdistan' yazılı paylaşımda da bulunduğu belirlendi. Şüpheli Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan 'ABD Ordusu' yazdığı da ortaya çıktı.

FATİH'TE YERLEŞTİĞİ OTELDE YAKALANDI

Bölücü terör örgütü PKK'nın Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez'in İstanbul'a geldiği saptandı. Şüpheli Chavez'in Fatih İlçesi'nde bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Estaban Andres Venegas Chavez, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

El konulan cep telefonu incelemeye alınan Estaban Andres Venegas Chavez'in bölücü terör örgütü PKK'ya ulaşmak ve katılmak için yolladığı mesajlar ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar da İstanbul Terör Polisleri tarafından ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Estaban Andres Venegas Chavez tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Fotoğraf Altı: Tutuklanan şüpheli Estaban Andres Venegas Chavez'in bir atış poligonunda silahla ateş ederken çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Kosta Rika

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