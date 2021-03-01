CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda’dan zorbalık! CHP'li Meclis üyesini dışarı attırdı!

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Meclis toplantısında partisinin Meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun konuşmasına izin vermedi, zabıtalar tarafından Meclis'ten çıkarılmasına yönelik talimat verdi. Zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı.



Levent Çağlarsu, Halil Arda'yı eleştirerek, "Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz" ifadelerini kullandı.



LEVENT ÇAĞLARSU SÖZ İSTEDİ, ZABITALAR TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILMAK İSTENDİ



Gaziemir Belediyesi Mart ayı toplantısı Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başkanlığında toplandı.



CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'ya "Söz istiyorum" dedi.



Halil Arda, Levent Çağlarsu'nun dışarı çıkarılmasını istedi ve Çağlarsu'nun kendisine daha önce Hitler dediğini savundu. Halil Arda'nın talimatıyla zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı. Söz konusu duruma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi.





AK PARTİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ



AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ile Cumhur İttifakı Meclis üyeleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı protesto etmek için Meclis'i terk etti.





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CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu: "Söz istiyorum"



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: (Levent Çağlarsu'ya çağrıda bulunuyor) "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın"



Levent Çağlarsu: "Bu anti demokratik uygulamaya 'Evet' diyor musunuz?"



Halil Arda: "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın. Beni burada Hitler'e benzetirken müdahale etseydiniz. (Zabıta) Lütfen çıkarır mısınız dışarıya? Çıkar mısınız dışarıya?



Levent Çağlarsu: "Az bile söylemişim"



Halil Arda: "Beni Hitler'e benzetirken müdahale etseydi arkadaşlarımız. O gün sessiz kalanlar bugün beni seviyeye davet edemezler. Lütfen dışarıya çıkın"



(Zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalışıyor)



Levent Çağlarsu: "Ben demokratik bir şekilde söz hakkı istiyorum"



Halil Arda: "Gündemin yedinci maddesine geçiyorum. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerini oylamaya sunuyorum"



Levent Çağlarsu: (Halil Arda'ya) Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz."





ATMACA: "BU YAPILAN HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR"



AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirdi ve "Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır" dedi.



Uğur İnan Atmaca şunları söyledi:



"Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda daha önceki Meclis toplantılarında bize karşı sergilediği tavrı bu kez CHP'li meclis üyesine karşı uyguladı. CHP Meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun ısrarla söz istemesine rağmen, 'Bana Hitler diyen birine söz vermeyeceğim' demesi başkanın acizliğini göstermektedir. Bununla da yetinmeyen Halil Arda haddini aşarak zabıta marifetiyle Levent Çağlarsu'yu meclisten attırmaya yeltenmiştir. Bu tavır asla kabul edilemez. Başkan kendine muhalif hiç bir sese tahammül göstermemektedir.



Halkın meclis üyelerine bu şekilde davranmasını protesto etmek amacıyla MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ve Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ile birlikte salonu terk ettik. Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır."



'HİTLER' VE HAİN TARTŞMASI



Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı.



Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın, mecliste söz vermemesini diktatörlükle bağdaştırarak, "Geçtiğimiz mecliste burada yaşanan olaylar 100 yıllık tarihi olan belediyemiz açısından yüzkarası olarak meclis tutanaklarına geçmiştir. Halkın temsilcisi olan bir belediye meclis üyesine söz vermemek, meclis iradesine saygı duymamak sayacağım zaman ve yönetim biçimlerinde olur ancak. Uzun yıllardır unuttuğumuz bir meclis yönetim biçimini biz burada yaşadık. Biz bunları nereden hatırlıyoru? 1922-43 yılları arasında İtalya'da yaşanan Musollini döneminden, İspanyadaki Franko döneminden, 1933-1945 yıllarında Almanya'daki Hitler döneminden hatırlıyoruz bunları. Meclis üyelerine suçlamalar getirmek yaşanırsa ancak az önce söylediğim faşist diktatörlükte olur" demişti.



"CHP'YE BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİR"



Levent Çağlarsu, şunları söylemişti:



"Ben buradan tüm meclis üyelerinden ve Gaziemir Meclisinden üyesi olmaktan gurur duyduğum partimden çok özrü diliyorum. Meclis iradesine saygı duymamak ve söz bereket asla ve asla sosyal demokrasiyle bağdaşmaz. 'Şahsım, ben, devlet' anlayışının 'Şahsım, ben, belediye' anlayışına dönüşmüş halidir. Meclis iradesine saygısızlık halidir. Geçtiğimiz yıl yapılan denetim komisyonu seçimlerinde toplantıya katılan CHP'li üye sayısı 15. Kullanılan oyların toplamı 25. Neredeyse tüm adaylar tam oy almış. Geçtiğimiz gün yapılan Denetim Komisyonu seçiminde CHP'den 20, AKP'den 3 eksik ile 6, MHP'den 2 meclis üyesi kapalı zarf ile oy kullandı. Ben CHP'l, 18 meclis üyesi arkadaşımın kullandığı oy ile komisyona seçildim. Bana bunu ispat etmelisiniz. Aksi takdirde basındaki tüm açıklamalarınız sizin yalanlarınız olarak kayda geçecektir. Günlerdir kamuoyunda hem partimizi hem ilçemizi hem de belediyemizi tartışıyoruz. İlk mecliste belirlenen denetim komisyonu seçimi hakkında yalan haberler yaptıranlar yalancının en önde gidenleridir. Olmayan grup toplantısını yapılmış gibi göstermek, 'Toplantı salonunun önünde AKP'lilerle beklediler, AKP'lilerle iş birliği yaptılar' demek toplantıya katılmayan başta ben olmak üzere sözlü bildirdik demek çok büyük yalandır. Hele hele komisyona seçilen 4 CHP'li meclis üyemizin 'AKP ve MHP ile iş birliği yaptı' demek ve basına açıklamak tam bir aymazlıktır, yalandır, iftiradır. Bunu açıklamak CHP'ye bugüne kadar yapılan en büyük ihanettir."



"BENİ HİTLER'E BENZETEN ADAM HAİNİN TEKİDİR"



Halil Arda da, Çağlarsu'ya, "Şaşırdık mı, şaşırmadık. Kendisine çok yakışan bir konuşma yaptı. Beni Hitlere benzeten adam da hainin tekidir. Haindir" iddiasında bulunmuştu.