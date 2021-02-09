Yunan isim ‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı

Son on yılda Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını itiraf eden Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'ye karşı modern bir stratejiye ihtiyaçları olduğunu belirtti.



2004-2009 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yapan Profesör Giannis Valinakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Yunan basınına konuşan Valinakis, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için istikşafi görüşmeleri olumlu karşıladığını belirtti.



Türkiye'nin sürekli genişleyen iddialar ortaya koyduğunu vurgulayan Valinakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin genişleyen pozisyonları karşısında sessizliğini koruduğunu ifade etti.



Türkiye'nin sahadaki ezici üstünlüğünün kaygı verici olduğunu söyleyen Valinakis, 'Son on yılda biz geride kaldık, Türkiye ise büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Türkiye karşısında güncel ve modern bir stratejiye ihtiyacımız var' açıklamasında bulundu.





