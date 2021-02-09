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İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' tedbiri: Meral Akşener istifaları önlemek için harekete geçti

Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırması, İYİ Parti'nin paniklemesine ve yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. Akşener, Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları karşısında, İYİ Parti'de küskün vekillerin tarafından olası bir istifa depreminin önüne geçmek için harekete geçti.

Siyaset / 09 Şubat 2021 Salı 15:06
İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' tedbiri: Meral Akşener istifaları önlemek için harekete geçti

CHP'deki istifaların ardından İYİ Parti'de de küskün milletvekillerinin istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. Genel Başkan Meral Akşener de istifaları önlemek için harekete geçti ve muhalif isimlerden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a siyasi başdanışmanlık görevi verdi. Mahkeme kararıyla partiye dönen Ümit Özdağ'ın da yeniden ihracının rafa kaldırıldığı belirtildi.

İYİ Parti'nin Olağan Kongresi'nden sonra partide başlayan küskünler hareketi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı, Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifasıyla sonuçlandı. CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de küskün milletvekillerinin de istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. CHP ve İYİ Parti'de muhalif vekillerin, dün CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları üzerine, Genel Başkan Meral Akşener harekete geçti. Akşener'in, parti içinde 'toparlanma hareketi' başlattığı belirtildi. Ümit Özdağ mahkeme kararıyla geri dönerken, Özdağ ile birlikte hareket eden vekillerin de partiye yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İSTİFA DEPREMİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATTI

Bu kapsamda Özdağ izlenmeye alınırken, Akşener ilk adımı İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a genel merkezin en prestijli makamlarından 'siyasi başdanışmanlık' görevini vererek attı. Akşener, uzun süre bu milletvekillerinin görüşme taleplerini geri çevirirken, onları ve taleplerini görmezden gelmişti. Ancak, yeni kurulan partiler özellikle CHP'den istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce, İYİ Parti'nin paniklemesine ve yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları karşısında, olası bir dağılmanın önüne geçmek için adım attı. Akşener'in kurultay sürecinden bu yana rahatsız olan diğer milletvekillerini de görüşmeye davet ettiği ve bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öğrenildi.

ÖZDAĞ'IN İHRACI RAFA KALDIRILDI

Partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın mahkeme kararıyla geri dönmesinin ardından, yeni bir karar için bekleneceği belirtildi. Özdağ için yeni bir ihraç kararı rafa kaldırılırken, Özdağ'ın bu süre içeresinde izlenilmesi, partiye zarar verecek bir adım atmadığı sürece partide kalmasından yana karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ümit Özdağ'ın yanında yer alan ve İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği öne sürüldü.

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