İyi Parti'de 'İnce' deprem! 7 vekil birden...

CHP'nin yönetim şeklini sert bir şekilde eleştiren CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra dün ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için dün, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.



İnce'nin istifa konuşmasında CHP ve İyi Parti içinde ayrılıklakrın olacağının da mesajı geldi.



İnce yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilini kuracağa partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak 'TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız.' ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN 7 VEKİL İSİTFAYA HAZIRLANIYOR



CHP'den 17 vekilin daha istifa edip İnce'nin partisine katılacağı konuşulurken; kulislerde konuşulan başka bir haber ise İyi Parti'den de 7 vekilin de Memleket Hareketi'ne katılacağı oldu.



AKŞENER HAREKETE GEÇTİ



İyi Parti Lideri Meral Akşener ise bu bilgi üzerine geçtiğimiz gün harekete geçti.



İyi Parti'de geçtiğimiz yıl, 2. Olağan Kurultayı'nda yaşanan liste krizinin ardından parti içinde bozulan ve istifa süreçlerine giden ilişkileri onarma kararı alan Akşener, bu kapsamda partiden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile görüşme gerçekleştirdi. Bir istifanın daha yaşanmamasını isteyen Akşener, Çıray'ı başdanışmanı yaptı.