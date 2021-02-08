Kılıçdaroğlu İnce'nin istifasına dair ilk yorum!

CHP'de Muharrem İnce'nin istifasının yankıları devam ediyor.



BİZ DEĞİŞMEDİK İDDİASI!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin, "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız" dedi.



MUHARREM İNCE İSTİFA ETTİ



İnce yaptığı açıklamalarda;





Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız. Biz Türkiye'ye seçenek olacağız. Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz. Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.



(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?



İNCE: YOLUMU AYIRIYORUM



Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.



Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum.



ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

