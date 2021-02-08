CHP'den istifa mı edecek? Muharrem İnce'den flaş açıklamalar

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız. Biz Türkiye'ye seçenek olacağız. Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz. Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.



(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?



YOLUMU AYIRIYORUM



Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.



Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum.



ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum.