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Her yere bu mesajı gönderiyor... Hiç tanımadığı kişi ünlü spikere kâbusu yaşatıyor!

Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp, rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir adlı kişiden şikâyetçi oldu.

Medya / 04 Şubat 2021 Perşembe 10:14
Her yere bu mesajı gönderiyor... Hiç tanımadığı kişi ünlü spikere kâbusu yaşatıyor!

Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp “Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun” diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikâyetçi oldu.

'Bana zarar verebilir'

Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, “Şüpheli, ‘Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, ‘Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.

Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum” dedi.

Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

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