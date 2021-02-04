Bloomberg'ten Türk düşmanlarını çıldırtacak analiz!

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkileri gündeme getirdi.



Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır'ın 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Türkiye'nin müttefiki Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için El Ula'da bir araya geldiği anımsatıldı. Ankara ile Avrupa Birliği (AB) ile arasında başlayan yeni döneme de işaret edilirken, Türkiye'nin savunma alanında Suudi Arabistan'a destek sağlayabileceği kaydedildi.



"BÖLGEDE TİCARET VE GÜVENLİĞE FAYDA SAĞLAYABİLİR"



Konuyla ilgili yetkililere dayandırılan haberde, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurma olasılığını sürdürüyor. Bu da bölgede ticaret ve güvenliğe fayda sağlayabilir." denildi. Bir Türk yetkilinin; Türkiye ve BAE'nin ticari faaliyetlerin önündeki engelleri kaldırmayı görüştüğünü belirttiği, bu girişimlerin koronavirüs salgını nedeniyle iki ülke arasında durdurulan uçuşları yeniden başlatma kararını teşvik ettiğini söylediği aktarıldı.



"İDEOLOJİK FARKLILIKLAR VAR"



Bununla birlikte Abu Dabi - Ankara hattındaki gelişmelerin erken aşamada olduğu dile getirildi. Türk yetkililerin Abu Dabi ve Riyad'dan, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e yönelik politika değişikliği taleplerini içeren doğrudan veya dolaylı bir erişimin olmadığını belirttiği kaydedildi.



Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair King's College London'dan görüşlerine yer verilen öğretim görevlisi Andreas Krieg, "İdeolojik farklılıklar devam edecek." dedi.



"ANKARA, SUUDİ SAVUNMA SANAYİSİNİ İNŞA EDEBİLİR"



İki ülkenin savunma alanında iş birliği yapma ihtimalini değerlendiren Krieg, "Riyad ve Ankara, özellikle İnsansız Hava Araçları ve diğer silahlar olmak üzere Suudi savunma sanayisini inşa etmek için birlikte çalışabilir." görüşünü paylaştı.



ANKARA'NIN RİYAD VE ABU DABİ'YLE TİCARİ FAALİYETLERİ



BAE'nin, 2019'da 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye'nin Orta Doğu'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğu anımsatıldı.



Türkiye'nin söz konusu ülkeye değerli taşlardan uçak parçalarına kadar geniş bir yelpazede ürün ihraç ettiği ifade edildi.



Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye petrol ve kimyasal madde sağladığı, Türk iş insanlarının ise geçen yıl Suudi yetkililerin Türk ithalatını engelleme çabalarından şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

