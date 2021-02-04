USD (Alış - Satış) : 7,13 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,56 - 8,57

Bloomberg'ten Türk düşmanlarını çıldırtacak analiz!

ABD merkezli Bloomberg'ten dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ankara ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri analiz eden gazete, savunma alanında iş birliği yapılabileceğini belirtti. Öte yandan Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan'un savunma sanayisini inşa edebileceğini yazdı.

Ekonomi / 04 Şubat 2021 Perşembe 21:01
Bloomberg'ten Türk düşmanlarını çıldırtacak analiz!

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkileri gündeme getirdi.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır'ın 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Türkiye'nin müttefiki Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için El Ula'da bir araya geldiği anımsatıldı. Ankara ile Avrupa Birliği (AB) ile arasında başlayan yeni döneme de işaret edilirken, Türkiye'nin savunma alanında Suudi Arabistan'a destek sağlayabileceği kaydedildi.

"BÖLGEDE TİCARET VE GÜVENLİĞE FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Konuyla ilgili yetkililere dayandırılan haberde, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurma olasılığını sürdürüyor. Bu da bölgede ticaret ve güvenliğe fayda sağlayabilir." denildi. Bir Türk yetkilinin; Türkiye ve BAE'nin ticari faaliyetlerin önündeki engelleri kaldırmayı görüştüğünü belirttiği, bu girişimlerin koronavirüs salgını nedeniyle iki ülke arasında durdurulan uçuşları yeniden başlatma kararını teşvik ettiğini söylediği aktarıldı.

"İDEOLOJİK FARKLILIKLAR VAR"

Bununla birlikte Abu Dabi - Ankara hattındaki gelişmelerin erken aşamada olduğu dile getirildi. Türk yetkililerin Abu Dabi ve Riyad'dan, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e yönelik politika değişikliği taleplerini içeren doğrudan veya dolaylı bir erişimin olmadığını belirttiği kaydedildi.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair King's College London'dan görüşlerine yer verilen öğretim görevlisi Andreas Krieg, "İdeolojik farklılıklar devam edecek." dedi.

"ANKARA, SUUDİ SAVUNMA SANAYİSİNİ İNŞA EDEBİLİR"

İki ülkenin savunma alanında iş birliği yapma ihtimalini değerlendiren Krieg, "Riyad ve Ankara, özellikle İnsansız Hava Araçları ve diğer silahlar olmak üzere Suudi savunma sanayisini inşa etmek için birlikte çalışabilir." görüşünü paylaştı.

ANKARA'NIN RİYAD VE ABU DABİ'YLE TİCARİ FAALİYETLERİ

BAE'nin, 2019'da 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye'nin Orta Doğu'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğu anımsatıldı.

Türkiye'nin söz konusu ülkeye değerli taşlardan uçak parçalarına kadar geniş bir yelpazede ürün ihraç ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye petrol ve kimyasal madde sağladığı, Türk iş insanlarının ise geçen yıl Suudi yetkililerin Türk ithalatını engelleme çabalarından şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

Birleşik Arap EmirlikleriKuveytPetrolSuudi Arabistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı