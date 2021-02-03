Kılıçdaroğlu'nun çağrısına AK Parti'den tepki!

Boğaziçi olaylarında polis ekiplerine saldıran ve gözaltına alınanların terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının ortaya çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin evlatları' diye tabir eder serbest bırakılmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına Mahir Ünal'dan yanıt geldi.













AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'İçişleri bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye'nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız.' açıklamasında bulundu.