CHP'liler ve FETÖ'cüler ikinci Gezi için söylem birliği yaptı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri geçtiğimiz gün rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.





Yaşanan kaosu sokağa taşımak isteyen ve sürekli provokatif çağrılar yapan sözde milletvekili ve sanatçılar kara propaganda tüccarlığına soyundu. Öğrencilere 'sokağa dökülün' çağrısı yapan bu isimler sosyal medya hesaplarından alçakça paylaşımlar yaptı.



Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından çıkan olaylarda polise mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran öğrenci görünümlü militanlar gözaltına alındı.



FETÖ VE CHP EL ELE VERDİ



Öte yandan FETÖ ve CHP el ele verip, sosyal medya üzerinden söylem birliği yaparak gerilimi tırmandırma faaliyetlerine girişti. FETÖ'cüler ve CHP'liler Osman Devleti İmparatoru Sultan II. Abdülhamid Han'ı devirenlerin sloganını Twitter üzerinden dolaşıma soktu.



ABDÜLHAMİD HAN'I DEVİRENLERİN SLOGANI



CHP'li Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Yüksel Taşkın, Selin Sayek Böke, Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Özgür Mumcu, FETÖ'cü Said Sefa, TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi isimler eş zamanlı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganını paylaştı.



ALÇAK NİYETLERİNİ AÇIK AÇIK GÖSTERDİLER



Başkan Erdoğan'a Sultan Abdülhamid göndermesi yapan bu isimler ve seçimle iktidara gelemeyeceğini anlayan CHP, alçak niyetlerini açık açık gözler önüne serdi. Kaynak : Takvim