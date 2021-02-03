USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,61 - 8,62

CHP'liler ve FETÖ'cüler ikinci Gezi için söylem birliği yaptı!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek ikinci bir Gezi ihaneti hasreti çeken provokatörler bu kez sosyal medya üzerinden söylem birliği yaparak milletin iradesine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzattı. Ağırlıklı olarak CHP ve FETÖ'ye yakın isimler Sultan II. Abdülhamid Han'ı devirenlerin sloganı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemine dolaşıma sokarak alçak niyetlerini açık açık belli ettiler.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:58
CHP'liler ve FETÖ'cüler ikinci Gezi için söylem birliği yaptı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri geçtiğimiz gün rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.


Yaşanan kaosu sokağa taşımak isteyen ve sürekli provokatif çağrılar yapan sözde milletvekili ve sanatçılar kara propaganda tüccarlığına soyundu. Öğrencilere 'sokağa dökülün' çağrısı yapan bu isimler sosyal medya hesaplarından alçakça paylaşımlar yaptı.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından çıkan olaylarda polise mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran öğrenci görünümlü militanlar gözaltına alındı.

FETÖ VE CHP EL ELE VERDİ

Öte yandan FETÖ ve CHP el ele verip, sosyal medya üzerinden söylem birliği yaparak gerilimi tırmandırma faaliyetlerine girişti. FETÖ'cüler ve CHP'liler Osman Devleti İmparatoru Sultan II. Abdülhamid Han'ı devirenlerin sloganını Twitter üzerinden dolaşıma soktu.

ABDÜLHAMİD HAN'I DEVİRENLERİN SLOGANI

CHP'li Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Yüksel Taşkın, Selin Sayek Böke, Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Özgür Mumcu, FETÖ'cü Said Sefa, TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi isimler eş zamanlı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganını paylaştı.

ALÇAK NİYETLERİNİ AÇIK AÇIK GÖSTERDİLER

Başkan Erdoğan'a Sultan Abdülhamid göndermesi yapan bu isimler ve seçimle iktidara gelemeyeceğini anlayan CHP, alçak niyetlerini açık açık gözler önüne serdi. Kaynak : Takvim

Aykut ErdoğduMilletvekiliMahmut TanalVeli AğbabaRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı