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Boğaziçi provokatörleri hakkında son dakika gelişmesi!

Boğaziçi Üniversitesini işgal girişiminde bulunan 51 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 30’unu tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, 12 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak yurtdışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:37
Boğaziçi provokatörleri hakkında son dakika gelişmesi!

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta toplanan gruplar, Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engellemiş, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan 159 kişi gözaltına alınmıştı. 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet' suçundan haklarında işlem 108 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcılığı ev hapsi kararı vermişti.

9 SAVCI SORGULADI

Şüphelilerden 51'i ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi. Boğaziçi kampüsünde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelleyen bu şüpheliler hakkında ise 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'kamu malına zarar verme', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna çıkarılan 51 şüphelinin ifadeleri, 9 savcı tarafından alındı.

SAVCILIĞIN KARARI

Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, 12 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak yurtdışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.


Öte yandan, Boğaziçi eylemcilerine destek için dün akşam Kadıköy'de taşkınlık yapan bir grup polis araçlarına da saldırmıştı. Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'den Kadıköy'e giden 11 kişi olmak üzere dün 104 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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