Ermenistan fena karıştı! İşte son durum!

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.



İSTİFA İSTEYEN GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI



Çıkan haberlerin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.



PAŞİNYAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI



Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.



Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.



Ermenistan'dan flaş gelişme! Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi | Video



Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.



PAŞİNYAN TARAFTARLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BAŞBAKANLIK BİNASINDA SICAK DAKİKALAR



Paşinyan'ın sokağa çıkan çağrılarının, ülke genelinde büyük yankı uyandırmasının ardından sokaklara dökülen Paşinyan taraftarları, istifa çağrılarına slogan atarak cevap verdi. Başbakanlık konutu etrafına doluşan öfkeli kalabalık, Paşinyan'a olan desteklerini dile getirdi.



Paşinyan başkent Erivan'da hükümet binası yakınlarında toplanan destekçileriyle bir araya gelerek, kendisine yönelik istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi.



"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"



Burada yaptığı konuşmada, orduya yönelik eleştirilerde bulunan Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan'da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız." dedi.



Ermenistan'daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu savunan Paşinyan, "Ermenistan'ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



"ERMENİSTAN'I TERK ETMEYECEĞİM"



Görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu savunan Paşinyan, "Ben ve ailemin de Ermenistan'ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor." dedi.



Zaman zaman elinde bulunan megafonla destekçilerine seslenerek teşekkür eden Paşinyan ve destekçilerinin yürüyüşü devam ediyor.



MUHALİFLER DE SAVUNMA BAKANLIĞINA AKIN ETTİ



Başbakanlık konutu çevresinde toplanan kalabalığa karşılık Paşinyan muhalifleri ise Savunma Bakanlığı çevresinde toplandığı bildirildi.



TÜRKİYE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yaptığı açıklamalarda Ermenistan'da yaşanan gelişmelere de değindi. Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbeye ve darbe girişimine karşıyız. Ermenistan'da olan bu durumu da şiddetle kınıyoruz. Seçimle iş başına gelmiş hükümete istifa çağrısı kabul edilemez. Bölge ülkeleriyle de ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Darbe girişimleri, ülke istikrarını bozucu adımlardır. Türkiye'nin bu tutumu ilkel bir tutumdur, darbeye karşıyız." açıklamasında bulundu.



RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI



Ülkede başlayan kaosun ardından Rusya'dan, Ermenistan için itidal çağrısı geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Ülkede olanlar için endişe duyuyoruz. Konu Ermenistan'ın iç meselesi. Arabuluculuk yapmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz." dedi.



Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısını ve sonraki gelişmeleri değerlendirdi. Paşinyan'a istifa çağrısının ardından, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirten Peskov, "Gerekmesi halinde bu tür bir görüşme hızlıca ayarlanabilir." dedi.



"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



"FÜZELERİN ETKİNLİĞİ TARTIŞILMAZ"



Paşinyan'ın dün Rus yapımı İskender füzelerine yönelik dile getirdiği eleştirileri de değerlendiren Peskov, "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ topraklarını yönelik işgal girişiminin başarısız olmasının ardından ülkede protesto gösterileri gündeme gelmiş, halk Başbakan Paşinyan'nın istifasını istemişti.



GERİLİMİ "İSKENDER" FÜZELERİ TIRMANDIRDI



İstifa çağrısı skandalı, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrasında son günlerde gündeme gelen Rusya'dan alınan İskender füzelerinin işlevsizliği tartışmalarının ardından geldi.



Geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın Ermeni basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemini eleştirmişti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ işgalinde İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiğini söylemiş, Paşinyan ise söz konusu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtmişti.



ERMENİSTAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: POZİSYONUMUZU TEYİT EDİYORUZ



Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi.



Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, Paşinyan'a yönelik sabah gerçekleştirdiği istifa çağrısı ve ardından Paşinyan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.



Bu sabah Paşinyan'a yönelik yapılan çağrının, baskı neticesinde yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "Bu, amacı tek olan generallerin ve subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.



ESKİ CUMHURBAŞKANI KOÇARYAN'DAN ORDUYA DESTEK



Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da halka, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanların Paşinyan'ın istifası için imzaladıkları bildiriyi destekleme çağrısında bulundu.



Koçaryan, "Bu kader anında, halkı ülkeyi sahiplenmeye ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile ordunun yanında olmasına çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve toprakları veren iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu milli uyanışımızın garantisidir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Ermenistan'da muhalif partilerin, parlamentonun olağanüstü toplantı gerçekleştirmesi için imza topladığı belirtildi.



"Aydınlanmış Ermenistan" Partisi milletvekili Nair Zagrobyan da Paşinyan'ı istifaya çağıran bildirinin darbe girişimi olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir suç değildir." açıklamasında bulundu.



Ermenistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada ise meydana çıkan vatandaşlara "kışkırtıcı eylemlerden" kaçınmaları çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, "Bu tür eylemler, Ermenistan'ın güvenliğini tehdit edebilir." ifadelerine yer verildi.