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Erdoğan'ın 'Adalar Denizi' söylemi Yunanistan medyasında

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ege Denizi için kullanılan ‘Adalar Denizi’ söylemi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da tercih edildi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege'ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız" dedi. Erdoğan’ın bu söylemi Yunanistan’da yankı buldu. Yunan medyası, "Erdoğan Ege’nin adını değiştirdi" başlığıyla bu sözleri okuyucularına aktardı.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 09:27
Erdoğan'ın 'Adalar Denizi' söylemi Yunanistan medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgedeki haklarını koruma konusundaki kararlılığı vurgularken, "Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege'ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız" demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Adalar Denizi” söylemi, Yunanistan medyasında kendine yer buldu. Rahatsızlığını saklamayan Yunan medyasından Kathimerini, “Erdoğan Ege’nin adını değiştirdi” başlığıyla bu gelişmeyi okuyucularına aktardı.

‘Adalar Denizi’ ne anlam ifade ediyor?

Türk Donanmasının kurucusu olarak kabul edilen Çağrı Bey, denize açıldığı vakit üzerinde irili ufaklı sayısız ada olmasından ötürü bu denize (Ege) 'Adalar Denizi' ismini vermiş, ardından gelen Türk devletleri de bu geleneği devam ettirmiştir.

Mavi Vatan kavramının arkasındaki akıl olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ege yerine ‘Adalar Denizi’nin tercih edilmesiyle ilgili önerisini şu sözlerle aktarmıştı:

Aslında var olanın hatırlanmasını ve değiştirilmesini öneriyoruz. Yetkililer değerlendirir, değiştirir veya değiştirmez. Ege Denizi yerine 'Adalar Denizi' ya da 'Kuzey Akdeniz' denilebilir. Burası Osmanlı döneminde Adalar Denizi olarak geçmiş. Anadolu Selçukluları da böyle demiş. Ayrıca 'Ege Bölgesi' ismi var. Burası da 'Batı Anadolu' olsun çok daha uygundur diye düşünüyorum. Türkçe isimlendirme önemli ama takdir yetkililerindir.

1938'de yazılan müfredat kitaplarında dahi Adalar Denizi olarak tanımlanan denizin ismi, 1941 yılında standartlaştırılarak Ege ismi kullanılmaya başlandı.

Ak PartiYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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