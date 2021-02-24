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İstanbul Esenler'de yangın! Can pazarı yaşandı!

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar yere açılan battaniyelere atılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Altısı çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler can pazarını işte böyle gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yaşam / 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:09
İstanbul Esenler'de yangın! Can pazarı yaşandı!

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kaldı.

Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

6 ÇOCUK YARALANDI

Yangından kurtulmak için evin penceresinden sokak üzerine serilen battaniyelere atlayan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çocukların durumunun iyi olduğu ve sadece yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilendikleri belirtildi.

ÇOCUKLARI YERE SERİLEN BATTANİYE KURTARDI

Yangın dumanından etkilenen çocukları sokak üzerine battaniye sererek kurtaran mahalle esnaflarından Yalçın Koçak 48 'İş yerinde beklerken çığlık sesleriyle irkildik. Dışarı çıktığımızda binanın 3. katıdan yoğun bir duman bulutu çıkıyordu. Pencerelerde çocuklar vardı. Hemen yerlere battaniyeleri yığdık. Çocuklar camlardan battaniyelerin üzerine atlayarak kurtuldu. Şu an hiçbir çocuğumuzun ciddi bir yaralanması bulunmuyor. Sadece dumandan etkilenmişler o kadar' diye konuştu.

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