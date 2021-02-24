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CHP'li vekil hem 'Mustafa Kemal' istismarı yapıp, hem de tehdit savurdu!

Mersin Uluslararası Liman İşletme AŞ’nin, Mersin Limanı’nı genişletme projesi kapsamında Atatürk Parkı'nın da liman alanına katılacağını iddia eden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tehditler savurdu. Antmen "Atatürk’ün adını silmeye kalkanın elini kırar, dil uzatanın da dilini keseriz" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:58
CHP'li vekil hem 'Mustafa Kemal' istismarı yapıp, hem de tehdit savurdu!

Mersin Uluslararası Liman İşletme AŞ'nin, Mersin Limanı'nı genişletme projesi kapsamında Atatürk Parkı da liman alanına katılacağını ileri süren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, haddini aştı tehditler savurdu.

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Alpay Antmen, “Birçok Mersinli vatandaşın orada anıları var. Burası yıkılırsa Mersin'in hafızası da kaybolacak. Ayrıca parkın içerisinde Refah Şehitleri Anıtı ile Uğur Mumcu Anıtı da var. Burası limana katılırsa bunların da tamamı ortadan kaldırılacak” dedi.

Limana karşı olmadıklarını savunan Antmen “Yapılması gereken Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in de dediği gibi ikinci bir liman yapılmasıdır. Atatürk Parkı Mersinli'lerin nefes aldığı yerlerden. Amaç burada liman değil Atatürk'ün adını silmek. Uğur Mumcu'nun adını ortadan kaldırmak. Türkiye'de sistematik bir biçimde Atatürk'ün isminin bulunduğu yerlerde inşaat bahanesiyle isim değişikliği yapılıyor. Burada da benzeri bir durum var. Liman inşaatı bahanesi ile Atatürk'ün adını kaldıracaklar. Oysa bu günlerde Türkiye'nin sığınacağı limanın adıdır Atatürk. Bütün dünya en önemli kentlerinin meydanlarına Atatürk'ün adını verirken hatta heykelini dikerken kurtardığı kendi ülkesinde sistematik bir şekilde adı silinmeye çalışılıyor. Eller gider Mersin'e; Atatürk karşıtları gider tersine!” dedi.

Skandal tehdit

Haddini aşarak tehditler savuran Antmen, şu skandal ifadeleri kullandı;

“Ne yaparlarsa yapsınlar asla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ve devrimleri silinemez. Atatürk'ün adını silmeye kalkanın elini kırar, dil uzatanın da dilini keseriz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz, değerli Belediye Başkanımız Vahap Seçer mevcut limanın Atatürk parkı yok edilerek genişletilmesinin durdurulması için bir dava açtı. Bizler de bu davanın takipçileri olacağız. Mersin Akdeniz'in incisidir, Atatürk Parkı da Mersin'in vazgeçilmez simgelerinden biridir. Hiç kimse Mersin'imizi şahsi rant hırslarına kurban edemeyecek”

MilletvekiliVahap SeçerUğur Mumcu

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