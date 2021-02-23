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O ilimizde vaka sayılarında korkunç artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayımladığı koronavirüs haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklanmıştı. Soğuk havaların sona ermesiyle birlikte kentte vaka sayıları da artmaya başladı. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 16:19
O ilimizde vaka sayılarında korkunç artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 15-21 Şubat tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Bolu'daki rakamlar dikkat çekti. Bolu'da vaka sayısının yüzde 75 artarak 75,60 olduğu olduğu görüldü. 



TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN VAKALAR ARTTI

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen koronavirüs vakaları arttı.

YÜZDE 75 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayınladığı koronavirüs haritasına göre, Bolu'da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı. Soğuk ve karlı havaların sona ermesiyle birlikte vaka sayıları da artış gösterdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

MASKE KURALINA UYULMUYOR

Kentte vaka sayılarının hızla artmasına rağmen kalabalık caddelerde dolaşmaya devam eden vatandaşlar, maske kuralına uyulmadığını söyleyerek, eskisi kadar koronavirüsten korkulmadığını dile getirdiler.

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