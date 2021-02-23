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'Afrin’e girmeyelim' diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıllar önce “YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz” diyen ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısına yönelik operasyon için de "Afrin’e girmeyelim” açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?" ifadesini kullandı.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 13:16
'Afrin’e girmeyelim' diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yine kendisiyle çelişti.

'Terörle mücadeleye karşı mı çıktık?'
Teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” dedi.

“YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” diyen ve PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına yönelik operasyon esnasında da “Afrin'e girmeyelim” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” ifadelerini kullandı.

'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz'
CHP Genel Başkanı, yıllar önce yaptığı açıklamada, “YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” ifadesini kullanmıştı.

'Afrin'e girmeyelim' demişti
Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında ise PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon için “Afrin'e girmeyelim” demişti.

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiSuriye

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