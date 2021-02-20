Milli Uzay Programı'‫ndan yeni haber! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

Yetkililer bu konudaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken, Ay programının iki aşamadan oluştuğu vurgulandı. İlk aşamada 2023'ün sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenen milli ve özgün hibrit roket Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirecek. 2028'deki ikinci aşamada ise Türkiye, kendi imkanlarıyla fırlattığı roketle, Ay'a yumuşak iniş yapacak.



Yetkili ayrıca, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti. Haberde kaynağın, üssün, Türkiye'nin büyük etkiye sahip olduğu ve Ekvator'a yakınlığı nedeniyle bilimsel olarak daha elverişli olan Somali'de kurulmasının planlandığını belirttiği kaydedildi.