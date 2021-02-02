Uçak Yolculuğunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hayatımızda bu kadar çok öneme sahip olan uçak yolculuğunda dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar vardır. Eğer bu kurallara uyulmazsa kurala uymayan yolcu uçağa alınmayabilir, gidilecek havalimanında gözaltına alınabilir ya da o firmadan bir daha uçak bileti satın alamaz.



Uçak Yolculuklarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar



Yolcuların seyahat sırasında ve uçuş başlamadan önce uyması gereken bazı kurallar vardır. İlgili uçuş şirketinin çalışanları, yolcuların uçuştan önce uyması gereken kurallar dışında birtakım davranışlar gözlemliyorsa uçağa biniş hakkını reddedebilir. Uçuş sırasında uyulması gereken kurallar sivil havacılıkta çok önemlidir.



Bu uyulması gereken kurallar;

• Kabin memurunun talimatlarına uyulmalı,

• Kabin ekibince saygı gösterilmeli,

• Diğer yolcuları rahatsız etmemeli,

• Güvenli ve doğru davranışlarda bulunulmalı,

• Uçuş emniyeti tehlikeye atılmamalı,



Gibi uyulması gereken kurallar arasındadır. Bu kurallar uçuşta çok önemlidir en ufak hatanız bile büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Uçuş sırasında cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri bağlamamak, kabin ekibini ve yolcuları taciz etmek, alkollü bir şekilde uçağa giriş yapmak, düzeni bozan davranışlar sergilemek, eşyalara zarar vermek çok büyük sorunlara neden olur. Başkası tarafından verilen ve size ait olmayan bagajlar alınmamalı. Çünkü o bagajın sorumluluğunu almış oluyorsunuz ve bagajın başına bir şey geldiğinde tüm sorumluluk sizde oluyor. Böyle kötü bir durum ile karşılaştığınızda ise sizin için olumsuz sonuçlarda beraberinde gelir.



Sivil Havacılıkta Suç Olarak Kabul Edilen Davranışlar Nelerdir?



Sivil havacılıkta uyulması gereken davranışlardan bahsettik. Sivil havacılıkta bazı davranışlar ise suç olarak kabul edilebilir.



Suç olarak kabul edilen bu davranışlar;



• Hakaret ve küfür etmek,

• Fiziksel saldırıda bulunmak,

• Cinsel tacizde bulunmak ve genel ahlak kuralları dışında davranışlar sergilemek,

• Tehdit etmek,

• Sigara içmek,

• Her türlü elektronik cihaz kullanmak,

• Kabin memurunun talimatlarına uymamak,

• Uçağa ve eşyalara zarar vermek,

• Duman algılayıcılara bilinçli veya bilinçsiz zarar vermek, şeklindedir.



Bu davranışlar kesinlikle yapılmaması gereken davranışlardır ve bu davranışlar suç olarak kabul edilir. Hakkınızda işlem yapılır.



Uçak Yolculuğunda Dikkat Edilmesi Gereken Nezaket ve Görgü Kuralları



Uçak yolculuğunda dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise nezaket ve görgü kurallarıdır. Uçağa biniş esnasında, zikzak şeklinde yürüyüp diğer yolculara engel olunmamalıdır. Koridor gibi dar yerlerde yavaş yürünmelidir. Uçakta hamile, yaşlı ve çocuklu kadınlara öncelik tanınmalıdır. Sırt çantanız varsa çıkarıp önünüze almalısınız çünkü dar bir alamda hareket ederken diğer yolculara çarpabilirsiniz. Yerimiz olan koltuğa otururken yanımızda başka bir yolcu varsa tebessüm etmeliyiz. Bunun gibi birçok nezaket kurallarına uymamız gerekir.



Kaynak: https://www.biletali.com.tr/

