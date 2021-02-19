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HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

Katıldığı bir haber programında HDP-PKK ilişkisine dair soruya yanıt veren HDP’li Pervin Buldan, “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” ifadelerini kullandı. HDP binalarından çıkan PKK paçavraları ve Öcalan posterlerinin hatırlatılması üzerine ise “Bunları konuşmaya gerek yok” cevabını verdi.

Siyaset / 19 Şubat 2021 Cuma 08:35
HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

Gara operasyonu esnasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, kaçırıldıkları dönemde “Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar” söyleminde bulunan HDP'li Pervin Buldan, Deutsche Welle'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

'PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok'

HDP ile PKK arasındaki ilişkiye dair bir soruya yanıt veren Buldan, “Hiçbir bağ bulunmuyor” dedi. Buldan, “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” ifadelerini kullandı.

İl binalarındaki PKK paçavralarını geçiştirdi

HDP'nin İstanbul Esenyurt binasından çıkan PKK paçavraları ve Öcalan posterlerinin hatırlatılması üzerine ise Buldan, “Konuşmaya gerek yok, bunlar yeni çekilmiş değildi” cevabını verdi. PKK'yı kınamamalarına neden olarak ise “Bu bir şeyi çözmeyecek” ifadesini kullandı.

Pervin Buldan

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