Alçak eski Antalya Baro Başkanı hakkında şok talep!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etmişti. Bu acı olayın ardından alçak Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından akıl almaz bir paylaşım yaptı.







Bu olayın ardından Avukat Hadi Dündar ve Avukat Doç. Dr. Selam Öğüt, Türkiye Barolar Birliği'ne Polat Balkan'ın avukatlık mesleği ilkelerini yok sayarak meslek onurunu zedelediği gerekçesiyle meslekten ihracını talep eden bir taleple gitti.