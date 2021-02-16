O futbol takımının otobüsü devrildi!

3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin yaralı olduğu belirtildi.



Kazanın tam olarak Kırıkkale'de yaşandığı gelen haberler arasında. Ordu Valisi Tuncay Sonel, otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.



ORDUSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.