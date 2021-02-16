HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi! Meclis'te alkış alan sözler!

TBMM’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gara operasyonu ile ilgili konuşmalarının ardından HDP adına grup başkanvekili Meral Danış Beştaş konuştu. HDP’li Beştaş ile TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.



‘KONUŞMAM SIRTINI PYD’YE DAYAYAN ALÇAKLARA BİR CEVAPTIR’



HDP’li Beştaş’ın ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan ise şu ifadeleri kullandı:



"Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayanan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözümün sonuna kadar arkasındayım."



HDP'Lİ BEŞTAŞ 'KONUŞMA KABUL EDİLEMEZ' DEDİ



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuşmasında ‘Konuşmama geçmeden önce bir iki notum var. Öncelikli Meclis Başkanvekili'ne. Onların görevi bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve görüşlerimizi paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum’ şeklinde konuştu.



TBMM BAŞKANVEKİLİ ADAN NE DEMİŞTİ?



TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis'te görev yapan herkesin asli vazifesinin terörizmin kirli propaganda mekanizmasına baş eğmemek olduğunu belirterek "Terörle arasına mesafe koyamayanlar, bölücü katillerin güdümünden çıkamayanlar, karanlık ortaklıklar tesis edip el ovuşturanlar; bu saatten sonra, milletimizin vicdanında PKK ile aynı muameleyi görecektir." dedi.



Adan, TBMM Genel Kurulunun açılışında yaptığı konuşmada, milletin yüreğini yakan önemli bir süreç yaşandığına işaret ederek Gara bölgesinin bölücü terörden arındırılması için Pençe Kartal-2 harekatı düzenlendiğini hatırlattı. Bu operasyon esnasında meydana gelen çatışmalarda Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın şehit olduğunu anımsatan Adan, "kahpece, alçakça pusu kurularak kaçırılan ve rehin tutulan 13 vatan evladının elleri bağlı infaz edilerek şehadete eriştiğini" belirtti.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Adan, şöyle konuştu:



"Onlarca yıldır asker-sivil, kadın-erkek, genç-yaşlı ayırt etmeden katliam yapan; beşikteki bebeklere kurşun sıkacak kadar zalimleşebilen bu örgüt, şimdi de çeşitli algı oyunlarına hazırlanmaktadır. Böylesi çetin bir zamanda bu Mecliste görev yapan herkesin asli vazifesi, terörizmin kirli propaganda mekanizmasına baş eğmemektir. Muhalefet olsun, iktidar olsun, bu milletin bütün vekilleri; bu milletin evlatlarını şehit eden PKK isimli emperyalist maşası çeteye karşı tavır koymalıdır. Nereden geldiği belli olmasına rağmen terör örgütünün adını veremeyenleri milletimiz yakinen takip etmektedir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, milli iradenin tecelligahıdır. Bu çatının altına giren herkes, bu yükümlülüğün de altına girmek zorundadır. Terör örgütlerinin vesayetinde siyaset yürütenler, bu yoldan derhal vazgeçmelidir. PKK'nın ölüm saçan namlularını örtmek için Mehmetçiği suçlayanların, dokunulmazlık zırhına bürünerek teröriste politik kalkan olanların, milletimizin gözünde teröristten zerre kadar farkı yoktur. Terörle arasına mesafe koyamayanlar, bölücü katillerin güdümünden çıkamayanlar, karanlık ortaklıklar tesis edip el ovuşturanlar; bu saatten sonra, milletimizin vicdanında PKK ile aynı muameleyi görecektir. 15 Şubat 1999 tarihini vatan hainleriyle iş tutan ahlaksızlara hatırlatıyoruz. Bebek katili Terör örgütünün başı nasıl paketlenip ülkemize getirildiyse, Kandil’deki eli kanlı katiller de bu akıbetten kurtulamayacaklardır."



ABD'Lİ SENATÖRLERİN BİDEN'A GÖNDERDİĞİ TÜRKİYE MEKTUBU



Geçtiğimiz günlerde Amerikalı 54 senatörün başkanları Joe Biden'a hitaben yazdığı mektupla Türkiye'nin baskı altına alınması ve adeta ders verilmesinin istendiğini belirten Adan, "Bahsettiğimiz mektup, emperyal bir küstahlığın ürünü, milli egemenliğimize tahkir eden bir diplomasi rezaletidir." dedi.



Adan, TBMM'nin başkanlık görevini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarz hadsizliklere karşı daima dik durduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi büyük Atatürk, Millet Meclisi'nin temellerini atmak üzere kongreler tertip ederken kendisine engel olmak isteyen işgal kuvvetlerine şu şekilde hitap etmiştir: 'Ben herhangi bir yabancı devletin yardımına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma yeri ve yardım kaynağı milletin sinesidir.' İster Joe Biden yönetimi isterse başka bir kuvvet, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işlerine karıştığı takdirde, karşısında bu çelikten iradeyi görmelidir. Meclisimizin harcında aziz kanları bulunan şehitlerimize karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı milletimizin birliğini devletimizin yüceliğini korumak bizim için namus borcudur."