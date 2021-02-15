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Şehidimizin akrabasından tüyleri diken diken eden sözler!

Gara şehitlerimiz toprağa verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şehit yakınının tüyleri diken diken eden sözlerini paylaştı.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:33
Şehidimizin akrabasından tüyleri diken diken eden sözler!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızdan birisi olan Aydın Köse (35), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.

Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.




ŞEHİDİMİZİN AKRABASINDAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER!

Törende şehidimizin bir akrabasının tüyleri diken diken eden sözlerini, İletişim Başkanı Fahrettin Altun kendisine tehditler savuran HDP'yi alıntılayarak paylaştı. Altun paylaşımında; 'Gara'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aydın Köse bugün memleketi Kahta'da dualarla uğurlandı. Akrabasının feryadı, içinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç. Ama iyi izleyin. Sizi ve örgütünüz PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar.' ifadelerini kullandı. 





Ak Partiİbrahim Yusuf Turanlı

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