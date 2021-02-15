İstanbul için peş peşe uyarılar! Fırtına...!!!

İstanbul'a kuvvetli kar yağışına ve fırtınaya teslim olacak! Günlerdir beklenen kar yağışı, İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Şehir adeta beyaza bürünürken Meteoroloji'den son dakika uyarıları art arda geliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin haritasını yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının bir süre daha devam edeceğini bildirirken perşembe ve cuma günü kent genelinde sulu kar yağışı beklendiğini ifade etti. Meteoroloji'nin hava durumu raporunda, cumartesi günü için İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.



HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARILAR!



MGM, İstanbul'da kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğini de son dakika olarak kamuoyuna duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.



ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR



Meteoroloji, "Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti." açıklamasında bulundu.



İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?



Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre, İstanbul'da kar yağışı hafta ortasına kadar devam edecek.



Kar yağışının perşembe günü itibarı ile şehri terk etmesi bekleniyor.



MARMARA BÖLGESİ İÇİN DON UYARISI



Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.



Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



AKOM: KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.



(AKOM) İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.



YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK



AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.



SOĞUK HAVANIN HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR



Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.



Sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



İZMİR İÇİN FIRTINA VE KAR UYARISI



İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.



Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.



Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.



METEOROLOJİDEN 7 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Meteoroloji; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun (15-30 santimetre) kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Kar yağışı, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olarak etkili olacak.



Yoğun kar yağışı ile etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.