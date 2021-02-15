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Antalya Baro Başkanı THKP-C'li teröriste üzülmüş!

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın, öldürülen THKP-C'li terörist Ulaş Bardakçı ile ilgili övgü dolu tweeti ortaya çıktı.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:54
Antalya Baro Başkanı THKP-C'li teröriste üzülmüş!

Antalya Baro Başkanı'nın skandal tweetleri ortaya çıktı. Baro Başkanı Polat Balkan emniyet güçlerimiz tarafıdan öldürülen, THKP-C'li terörist Ulaş Bardakçı ile ilgili övgü dolu tweeti ortaya çıktı. 



Polisimiz tarafından etkisiz hale getirilen teröriste çok üzülen Balkan, yaptığı skandal paylaşımda, 'Ulaş Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü: THKP-C'nin kutup yıldızı' diye tweet atarak, terörist ile ilgili T24'ye yayınlanan bir köşe yazısını paylaştı. Balkan tepkiler çığ gibi büyüdü. 

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?

THKP-C'nin sözde liderlerinden olan Bardakçı, THKP-C'nin çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evi kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

DAHA ÖNCEDE GÖKÇEK HAKKINDA SKANDAL TWEET! 

Skandal isim daha öncede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabında skandal bir paylaşımda bulunmuştu. 

Topbaş'ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek'i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulunmuştu.

Melih GökçekKadir Topbaş

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