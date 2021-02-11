Bakan Dönmez açıkladı! TANAP aracılığıyla...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanında en önemli projelerin başında gelen TANAP ile ilgili açıklamada bulundu. Dönmez, 'Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır' dedi.



İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar



Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır. Üçüncü yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bu yıl faaliyete geçecek ve doğal gaz altyapımıza esneklik sağlayacak. Ticaret faaliyetlere önemli katkı sağlayacak doğal gaz vadeli işlemler piyasası İstanbul Enerji Borsası bünyesinde bu yıl açılacak.



