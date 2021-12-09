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Önder Karaveli Kimdir? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Mi Olacak?

Sergen Yalçın2ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı tartışılıyordu. Ortaya atılan iddialar sonucu Önder Karaveli'nin getirileceği belirtildi. Peki, Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli kaç yaşında? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi olacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.12.2021 - 13:14 Güncelleme: 9.12.2021 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Önder Karaveli Kimdir? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Mi Olacak?
Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından Beşiktaş teknik direktörü kim olacak sorusu oldukça merak ediliyordu. Beşiktaş'ın birçok başarısız sonuç almasından sonra Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle ile iddialar kesinleşti. Sergen Yalçın'ın yerine ise Önder Karaveli'nin geleceği öne sürüldü. Bu sebeple çoğu taraftar Önder Karaveli kimdir ve Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi olacak sorularına cevap aramaya başladı. Önder Karaveli kimdir sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Önder Karaveli Kimdir?


Sergen Yalçın'ın istifa ettiğinin belirtilmesinin ardından Beşiktaş takımının yeni teknik direktörünün kim olacağı oldukça merak edildi. Bu sebeple birkaç isim akıllara gelse de en güçlü iddialar arasında Önder Karaveli bulunduğu söyleniyor. Bu sebeple sosyal medyanın gündeminde yer alan ve oldukça tartışılan konuyla ilgili en çok merak edilenlerden biri de Önder Karaveli kimdir sorusu oldu. Önder Karaveli 26 Mart 1974 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen Karaveli hakkında en çok merak edilenler de çalıştırdığı takımlardır. Medipol Başakşehir U19 Takımı'ndan önce Beşiktaş U21 ve U19 takımlarını çalıştırmıştı. Azerbaycan'a geçerek Karabağ FK'da Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 47 yaşındaki Karaveli'nin UEFA Pro lisans sahibi olduğu da biliniyor. Ayrıca Önder Karaveli'nin görev yaptığı takımlar şu maddeler halinde sıralanabilir;

-Beşiktaş U21 Yardımcı antrenör - 2013

-Başakşehir Alt Teknik Direktör - 2016

-Dardanelspor Teknik Direktör - 2016

-Kestel Bld GSK Teknik Direktör - 2018

-Başakşehir U21 Teknik Direktör - 2019

-Başakşehir U19 Teknik Direktör - 2019

-Qarabag FK Genel müdürlüğün yardımcısı - 2021

-Beşiktaş U19 Teknik Direktör - Devam ediyor


Önder Karaveli Kimdir?

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Mi Olacak?


Sergen Yalçın'ın istifa edeceği bilgisi Sinan Engin tarafından şu açıklamalarla verilmişti; 'Alıştık artık, kabus eziyet bitti. Bir daha Türkiye Ligi'nden hiç bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamasın uzun yıllar. Avrupa Ligi'ndeki halimizi, Şampiyonlar Ligi'ndeki halimizi görüyorsunuz. Kendi annemizin liginde oynayalım biz. Bu oyuncuları fazla abartıp büyütüyoruz. Sezon başında geçen sezonun performansı bizi yanılttı. Bazı oyuncuları çok büyütmüşüz. Avrupa düzeyinde demişiz Türkiye düzeyindeymiş. Fazla abartmaya gerek yok. Sergen'i savunmak gibi bir şeyim yok. Sergen ne yapacak şimdi? 10 kişi kalmış takıma Sergen ne anlatacak takıma. Kenarda Fatih Terim de olsa kralı da olsa antrenörün yapacak bir şeyi yok. Avrupa'yı Sergen'de bitirmiş, antrenman maçı gibi görmüş Sergen. Salih Uçan'a kadar herkesi soktu. Antrenmansız kalmasın diye herkesi oyuna soktu. Bundan sonra Türkiye'ye dönecek. Kayseri ve önemli olan Fenerbahçe maçı. Bazı oyuncular için Fenerbahçe maçı çok önemli olacak. Kazan bu maçı affettir kendini. Sergen'i yollasan da ayrılsa da çözüm değil. Bir yerde antrenör bitiyor, Sergen zaten o akşam bırakmıştı. Ertesi gün yönetim kendisine destek olduğu için, taraftar da istediği için devam etti. Çok severek yaptığını düşünmüyorum görevini. Bir eziyet olarak görüyorum. Beşiktaş yönetimi taraftardan korkmadan verecek kararını. Ardından Sergen Yalçın'ın istifa ettiği konusu gündemden düşmedi. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında ise Beşiktaş Teknik Direktörü kim olacak ve Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi olacak soruları araştırılmaya başlandı. Şimdilik Önder Karaveli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü olacağı belirtildi.


Önder Karaveli Kimdir?

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