Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
Millet İttifakı 2023 adayının belirlenmesi için Batı'dan gelecek talimatı bekliyor. İP lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile buluşurken, Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott ise İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. İki görüşmede de masada 2023 seçimlerinin olduğu bilinirken; kulislerde dolaşan iddiaya göre Akşener ve İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu ve Gül'ün aday olmasını engelleyin" talimatı verildi.
Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri öncesi adaylık bilmecesi sürüyor. İttifak üyesi partilerin her
biri içinde süren kavgalar bir yana, partiler arası kavga da her geçen gün alevleniyor. CHP
lideri Kılıçdaroğlu adaylık için kolları sıvayarak mitinglerine çoktan başlamış olsa bile;
kendisini hayli zorlu bir süreç bekliyor.
AKŞENER ABD İLE MASADA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi
David Satterfield ve beraberindeki heyeti, genel merkezde kabul etti. Görüşmede Meral
Akşener'e, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Basına kapalı
gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
İNGİLİZLER DE İMAMOĞLU İLE TEMASTA
Akşener ABD ile masaya otururken Akşener'in adaylık için favorisi olan İmamoğlu da
İngilizler'i ağırladı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye
Büyükelçisi Dominick Chilcott'u Saraçhane'de ağırladı.
Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, 'Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick
Chilcott'a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26'nın ardından, İstanbul'un
herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan
bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir
alışverişimizden keyif aldım' dedi.
BATI'NIN ORTAK PLANI: GÜL VE KILIÇDAROĞLU SAF DIŞI KALACAK!
Kulislerde yer alan bilgilere göre Akşener ve İmamoğlu ile buluşan büyükelçilerin gündemi
ortaktı. İki büyükelçi, Akşener ve İmamoğlu'na 2023 seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak
isimleri geçen Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellenmesi talimatını verdi.
SON DAKİKA
Meral Akşener'in son zamanlarda yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu
adaylık için ön plana çıkardığı biliniyor. Buna karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da
İmamoğlu ve Yavaş için 'önce belediye başkanı olarak işlerini yapsınlar' minvalinde
açıklamalarla adaylık yolunda önlerini kesiyor.