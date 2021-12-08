Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri öncesi adaylık bilmecesi sürüyor. İttifak üyesi partilerin herbiri içinde süren kavgalar bir yana, partiler arası kavga da her geçen gün alevleniyor. CHPlideri Kılıçdaroğlu adaylık için kolları sıvayarak mitinglerine çoktan başlamış olsa bile;kendisini hayli zorlu bir süreç bekliyor.AKŞENER ABD İLE MASADAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara BüyükelçisiDavid Satterfield ve beraberindeki heyeti, genel merkezde kabul etti. Görüşmede MeralAkşener'e, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Basına kapalıgerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.İNGİLİZLER DE İMAMOĞLU İLE TEMASTAAkşener ABD ile masaya otururken Akşener'in adaylık için favorisi olan İmamoğlu daİngilizler'i ağırladı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık TürkiyeBüyükelçisi Dominick Chilcott'u Saraçhane'de ağırladı.Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, 'Birleşik Krallık Büyükelçisi DominickChilcott'a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26'nın ardından, İstanbul'unherkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundanbahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikiralışverişimizden keyif aldım' dedi.BATI'NIN ORTAK PLANI: GÜL VE KILIÇDAROĞLU SAF DIŞI KALACAK!Kulislerde yer alan bilgilere göre Akşener ve İmamoğlu ile buluşan büyükelçilerin gündemiortaktı. İki büyükelçi, Akşener ve İmamoğlu'na 2023 seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarakisimleri geçen Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellenmesi talimatını verdi.SON DAKİKAMeral Akşener'in son zamanlarda yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuadaylık için ön plana çıkardığı biliniyor. Buna karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daİmamoğlu ve Yavaş için 'önce belediye başkanı olarak işlerini yapsınlar' minvalindeaçıklamalarla adaylık yolunda önlerini kesiyor.