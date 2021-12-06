Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak ölçtü. İşte son dakika haberinin detayları...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.0, merkez üssünü ise Van Gölü olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.AFAD'dan, Van'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, 'Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.