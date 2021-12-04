Fransa zıvanadan çıktı: Aşırı sağın rakibi daha aşırı sağ

Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fransa’da aday olacak isimler netleşirken, ülke tam anlamıyla zıvanadan çıkmış vaziyette. İslam düşmanlığı ve ırkçılıkta boyut atlanan ülkede, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin aşırı sağı temsil eden partisi Les Républicains’ta ilk tur oylamalarında 56 yaşındaki Eric Ciotti sürpriz bir şekilde ön seçimde birinci oldu. Irkçı söylemleri ile tanınan Ciotti’nin zaferi, ülkede yükselen İslam karşıtı görüşün geldiği noktayı gözler önüne serdi. Ciotti’yi ilk tebrik eden isim, bir diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour oldu.GÖÇMENLER İÇİN FRANSIZ GUANTANAMOSUVaatleri arasında “ülkeye göçü durdurma referandumu” ve “göçmenler için Fransız Guantanamosu” kurma planı yer alan Ciotti, parti adayının belirleneceği seçimde Sarkozy’nin eski bakanı Valerie Pecresse’in rakibi oldu. İlk tur sonuçları yakındı. Yapılan oylamada Ciotti ve Pecresse’in ikisi de 28 binin biraz üzerinde oy aldı. Ciotti, parti üyeleri tarafından kullanılan oyların %25,59’unu alırken, Pecresse %25’ini alarak ikinci sırada yer aldı. Ciotti’yi ilk tebrik eden isim, bir diğer aşırı sağcı aday Zemmour oldu.HEPSİNİN HEDEFİ İSLAMDaha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la asla ittifak kurmayacağını belirten Ciotti, “Muhammed ismini yasaklayacağım” vaadiyle bilinen ve İslam karşıtı söylemleri ile tanınan Zemmour ile Macron’un ikinci tura kalması durumunda, oyunu Zemmour’a vereceğini açıklamıştı. Ülkede seçim öncesi bütün adaylar “ırkçılık” paydasında buluşurken, hepsinin hedefinde göçmenler ve Müslümanlar yer alıyor. Ciotti’nin partisi Les Republicains üyesi Fransız politikacı Guillaume Peltier, 2020 yılında, Müslümanların “toplama kamplarına” alınmasını teklif eden bir yasa tasarısını Fransa Ulusal Meclisi’ne sunmuştu.MÜSEBBİBİ MACRON2022 seçimlerinde aday olması beklenen isimlerin seçim kampanyalarının eksenlerini aşırı sağ söylemler üzerine inşa etmeleri, Macron’un İslâm karşıtı siyasetinin bir sonucu olarak görülüyor. Aşırı sağın desteğini almak için politikalarıyla Müslümanları ve göçmenleri hedef alan Macron yönetimi, kamuya açık yerlerde başörtüsü takılmasını yasaklayan, ülkedeki Müslümanları fişleyen ve camileri kapatma yetkisi veren bir yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde uygulamaya koymuştu.Adayların oyları birbirine yakınYapılan anketlerde Macron’un 2022 seçimlerinde ilk turda yüzde 24-27 bandında oy alarak lider çıkması öngörülüyor. Zemmour’un ilk turdaki oy oranı yüzde 17-18, bir diğer aşırı sağı temsil eden Ulusal Cephe Partisi adayı Marine Le Pen’in oy oranı ise yüzde 15-16 bandında. Geçen şubat ayında İslam’ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirten Le Pen, “Devletin tüm imkanları İslam’a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve bu din yok edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.