Elon Musk’ın 2021 yılı için ödeyeceği vergi tutarı belli oldu

Takipçilerine “Vergi ödemek için Tesla hisselerimi satayım mı?” diye soran, bunun karşılığında da birkaç hissesini satışa çıkaran Elon Musk, ödeyeceği vergi tutarını Twitter hesabından duyurdu.

Dünyanın en zengini olarak kayıtlara geçen Elon Musk, Twitter üzerinden anket yaparak, takipçilerine “Vergi ödemek için Tesla hisselerimi satayım mı?” diye sormuştu.Anket sonucunda vergi ödemesine ilişkin sonuç çıkan Musk, elinde bulunan Tesla hisselerini belirli zaman aralıklarında satmaya başlamıştı.11 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEYECEKMilyarder iş adamı, serveti nispetinde ödeyeceği vergi tutarını bizzat kendisi duyurdu.Geçtiğimiz ay başladığı hisse satış opsiyonunu kullanmasıyla birlikte ödeyeceği vergilerde de artış meydana gelen Musk, 2021 yılında 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğini açıkladı.