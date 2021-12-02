Patlıcan Buzlukta Saklanır Mı? Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır?

Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır?



Kızarmış Patlıcan Nasıl Saklanır?



Közlenmiş Patlıcan Nasıl Saklanır?



Patlıcan Kavanozda Saklanır Mı?



Patlıcan Ne Kadar Süre Saklanır?



Patlıcan, Türk mutfağında çok önemli bir yere sahiptir ve sıklıkla ana yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Sofralarımızdan eksik olmaması gereken patlıcan hem sağlığa hem de lezzete sahiptir.Aslında bir yaz sebzesidir. Kış aylarında tezgahta daha az yaygın olsa da patlıcan tarifini 4 mevsim mutfağımızda bulundurmaya kararlıyız. Yaz aylarında taze olarak satın aldığınız patlıcanları doğru bir şekilde kullanabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. PekiPatlıcanı pişirmeden saklamak istiyorsanız ilk yapmanız gereken onu temizlemek. Bunu yapmak için önce tutamak kısmını kesin. Patlıcanı nasıl kullanacağınıza karar verin. İmam bayılma, kebap vb. tariflerde kullanmayı planlıyorsanız kabuklarını soyduktan sonra bozulmadan saklayınız. Ama musaka, meze vb. tariflerde kullanmayı planlıyorsanız şeritler halinde kesin. Kebap için kullanmayı planlıyorsanız, uzun kesebilirsiniz. Patlıcanlar kabukları soyulup sebzelere göre doğrandıktan sonra tuzlu suya koyun ve 15 dakika bekletin. Ardından suyu boşaltın ve temiz bir kağıt havluyla kurulayın. Son adım pişirme yöntemidir. Hangi yöntemi seçeceğinize karar verin.Patlıcanları kızartarak saklamaya karar verdiyseniz uygun miktarda sıvı yağı tavaya koyup ısıtın. Dilimlenmiş patlıcanı veya bütün patlıcanı kızartın. Kızarttıktan sonra fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın. Patlıcanlar tamamen soğuyunca yemekte kullanacağınız miktara bölün. Közlenmiş patlıcanı kilitli veya dondurucu poşete koyup bir kez pişirin. Torba hava almayacak şekilde düğümlendikten sonra üzerine tarih yazan bir etiket yapıştırılır. Hazırladığınız poşeti dondurucu veya dondurucu bölmesine atın. Patlıcan kullanmak istediğinizde, dondurmadan önce buzdolabının rafına koyabilir ve ardından oda sıcaklığına getirebilirsiniz. Buzdolabından çıkarılıp bir kez çözdürülen patlıcanlar tekrar buzdolabına konulmamalıdır.Patlıcan közlemeye karar verdiyseniz ilk etapta bahsettiğimiz soyma ve marine etme işlemini uygulamayınız. Patlıcanı ocakta veya fırında pişirin. Ardından patlıcanı kabuğunu soymadan tavaya koyun ve bir kapakla kapatın. Bu şekilde patlıcan terleyecek ve soyulması daha kolay olacaktır. Patlıcanları soyduktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekleyin. Soğuyan patlıcanı birkaç parçaya bölün ve dondurucu poşetlerine koyun. Poşeti bağladıktan sonra üzerine tarih etiketi yapıştırıp buzdolabına kaldırın.Közlenmiş patlıcanı buzdolabı yerine kavanoza da koyabilirsiniz. Bunun için patlıcanı ocakta veya fırında közleyin. Kavurduktan sonra kabuğunu soyun ve saplarını çıkarın. 3-4 patlıcanı kavanoza koyun. Üzerine soyulmuş sarımsak ve kaya tuzu ekleyin. Kavanozun üstünde 1-2 inç boşluk bırakın. Kalan boşluğu zeytinyağı ile doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Tencereyi yarısına kadar suyla doldurun. Kavanozu ters çevirin ve tencereye koyun. Bu şekilde ortalama 15 dakika pişirin. Patlıcanları kilerde veya karanlık ortamlarda kavanozlarda saklayabilirsiniz.Uzun süre elektrik kesintisi olmazsa veya buzdolabınız bozulmadıysa patlıcanı buzdolabında 1 yıla kadar saklayabilirsiniz. Üzerlerine tarih etiketi yapıştırın ve buzdolabında ne kadar kaldıklarını görün. Buzdolabından bir kez çıkarılıp çözülen patlıcanlar tekrar buzdolabına konulmamalıdır.