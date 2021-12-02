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NATO'da bir ilk! Bu gurur Türkiye'nin! Zirvedeki isimlerden biri artık Türk!

İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik Komitesi Başkanlığı’na getirildi. Nikbay, bu göreve atanan ilk kadın, ilk Türk ve en genç bilim insanı oldu. Nikbay, NATO’daki Türk delegelerin üstlendiği en yüksek dereceli sorumluluğu da üstlenmiş olacak.

NATO'da bir ilk! Bu gurur Türkiye'nin! Zirvedeki isimlerden biri artık Türk!
Ekleme: 2.12.2021 - 09:31 Güncelleme: 2.12.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
NATO'da bir ilk! Bu gurur Türkiye'nin! Zirvedeki isimlerden biri artık Türk!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Bilim ve
Teknoloji Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli Destek Komitesi'ne Başkan olarak seçildi.

NATO Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler Teknik Komitesi, NATO üyesi ülkeleri temsil eden akademisyenler, sanayi temsilcileri, araştırmacılar ve silahlı kuvvetlerden gelen uzmanlar ile yöneticilerden oluşuyor. 26 üyesi olan komitenin altında ise aralarında 55 kişilik ekipler olsa da genellikle her biri 15 ila 20 kişilik 22 teknik ekip çalışıyor. NATO İşbirliği Destek Ofisi, üye ülkelerin teknolojik imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası araştırma ve geliştirme projelerine destek veriyor. Destek programında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor. Desteklenen ülkeler, belirlenen projeler kapsamında destek veren NATO ülkeleriyle çalışabiliyor.

'MUTLUYUM'

Komiteye iki yıl başkanlık yapacak olan Prof. Dr. Melike Nikbay şöyle konuştu: 'Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli kapsamında askeri kara, hava, deniz ve uzay platformlarının geliştirilmesine yönelik olarak üç teknik komite faaliyet gösteriyor. Bunlar Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler, İtki ve Güç Sistemleri ve Performans, Stabilite ve Kontrol, Akışkanlar Fiziği Teknik Komiteleri. Destek komitesi bu üç teknik komitenin faaliyet alanlarında yürütülebilecek proje başvurularının teşvik edilmesi, değerlendirilerek onaylanması ve yürütülmesi için gereken koordinasyondan sorumlu.



Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli kapsamında halen 9 destek projesi yürütülüyor. Bu projelerden biri de Glasgow Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ikili işbirliği ile yürütülen ve benim direktörü olduğum 'Düzlemsel Olmayan Taşıma Sistemlerinin Türbülans ve Aerodinamik Optimizasyonu' isimli proje. Proje kapsamında insansız hava araçlarının geliştirilmesi adına yapısal tasarım çalışmaları İTÜ Hava Uzay Çok-Disiplinli Tasarım Optimizasyon Laboratuvarı ekibi tarafından üretim ve deneysel çalışmalar ise Glasgow

Laboratuvarı ekibi tarafından, üretim ve deneysel çalışmalar ise Glasgow Üniversitesi'ne ait De Havilland Milli Rüzgâr Tüneli tesisinde gerçekleştirildi. Elimizden geldiğince Türkiye'nin katılımını arttırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle panelde yönetimsel bir pozisyonda rol almak gurur ve mutluluk verici. Biz Türkiye'den çıkacak olan projeleri biraz daha arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu projeler savunma sanayisi için önem arz ediyor.'

İLK KADIN VE EN GENÇ

İTÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda da 'İki yıl boyunca bu önemli görevi sürdürecek öğretim üyemiz, aynı zamanda bu göreve atanan ilk kadın ve en genç bilim insanı oldu. Nikbay bu başarısıyla birlikte, bugüne dek NATO'daki Türk delegelerin üstlendiği en yüksek dereceli sorumluluğu da üstlenmiş olacak' denildi.

UZAY ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMACISI

Prof. Dr. Melike Nikbay, ses üstü uçuş teknolojileri de dâhil olmak üzere havacılık alanında ulusal ve uluslararası çapta birçok bilimsel çalışmaya katkıda bulundu. 9 yıl boyunca NATO bünyesinde gerçekleştirdiği teknik projeler ve liderlik çalışmalarıyla Kişisel Başarı Ödülü'ne de değer görüldü. Geçen haziran ayında da Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (National Institute of Aerospace - NIA) araştırma kadrosuna girdi
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