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CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla ortaya çıkan raporlara göre CIA, çalışanlarının en az 10'unun çocuklara yönelik cinsel suçlara karıştığı ancak CIA'in bunu örtbas ettiği belirtildi.

CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Ekleme: 2.12.2021 - 11:35 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla yüzlerce dahili CIA raporunu elde eden BuzzFeed News, 2004'ten 2019'a kadar incelenen davalara baktı.

Belgelere erişimin 10 yıl sürdüğü rapora göre, 10 CIA görevlisinden biri, sadece 2 ve 6 yaşlarında kimliği belirsiz kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdi. Ajanstan kovulan çalışanın suçu örtbas edildi.

İkinci bir çalışanın, kurbanların anneleri tarafından kaydedilen genç kızların cinsel videolarını satın aldığı iddia edildi. Bu, istifasına yol açtı, ancak suçlama yapılmadı.

Bir CIA sözleşmeli çalışanı, aslında FBI görevindeki bir çocukla cinsel ilişkiye girmeye çalışırken yakalandı. Servisle ilişkisi bitirildi, ancak hiçbir suçlamada bulunulmadı.

BuzzFeed'e göre, çocuklara yönelik cinsel suçlardan fiilen suçlanan tek CIA çalışanı da gizli materyalleri yanlış kullanmaktan soruşturma altındaydı.

Daha önce de benzer raporlar yayınlanmıştı

İsmi açıklanmayan eski bir CIA yetkilisi, BuzzFeed'e, CIA'in olaylarla dahili olarak ilgilenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Bu, CIA'de bir çocuk cinsel istismar suçu sorununu ve teşkilatın bununla ilgilenme konusundaki isteksizliğini gösteren belgelerin ilk yayınlanışı değil.

2015 yılında Vice News , CIA'in personeli tarafından işlendiği iddia edilen çocuk istismarı ve çocuk pornografisi suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren FOIA talepleri aracılığıyla da belgeler elde etti.


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