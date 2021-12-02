Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Deniz Topu Atış Töreni'ne video mesaj gönderdi.Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türk Savunma Sanayii açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.Milli Deniz Topu Kara Atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Deniz Topu donanmaların vazgegeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri muharebe anında çok kritik roller üstlenir."Görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk"Türkiye olarak savunma sanayiimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk. Bu proje kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı."12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. İnşallah kara atış testi yapılacak olan deniz topu donanmamızını en önemli silah sistemlerinden birini oluşturuyor. Türkiye geliştirdiği milli deniz topu ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli teniz topu 16 kilometre etkili menzile sahiptir.Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır.Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı firmalarımızı, mühendisinden tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli deniz topumuzun ülkemize milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.