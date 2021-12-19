Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu.'Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetmimz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.Eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart. Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir.İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kuruclarından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum'Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi ne kadar ferahlatıyorsa, çarpık düzenin pervasız saldırıları da o kadar canımızı yakıyor.Coğrafyamızda Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan çok çarpıcı bir hikayemiz var. Anadolu'daki varlığımızı nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık. Çok bedel ödedik. Ancak sancağı hiç yere düşürmedik.Son 8 yıldır yaşadığımız hadisenin hep bir tarafından ekonomi vardı. Ekonomiyi çökertin kampanyalarını hatırlayın. FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomiyi kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine başlattığımız operasyonları engellemek için başlatılan ekonomik kumpasları hatırlayın. Ekonomimize kur ve faiz üzerinden yapılan kumpasları hatırlayın.Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız.'Ey TÜSİAD ve yavruları kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz''Büyük Ödül' için 600 bin TL, 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' ile 'Sosyal Bilimler' ödülleri için ise 200'er bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ödül verilecek.İlim Yayma Ödülleri Akademik Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, 'Bu üç ödül için bu yıl toplam 1111 kişi başvurdu. 2019'da bu sayı 758 kişiydi. Ayrıca bu sene 159 farklı üniversiteden başvuru aldık. 2019'da bu sayı 106 idi. Akademik anlamda bir çalışma üreten, kişinin herhangi bir akademik unvana sahip olması gerekmeden tüm vatandaşların başvuru yapabileceği bir yarışma bu. Objektif kriterlerle, tamamen bilimsel değerlendirmelere göre ödül sahibi belirleniyor. Bir rengin, bir mahallenin ödül töreni değil bu. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Hedefimiz, beşinci İlim Yayma Ödülleri'ni uluslararası arenada yapmak. Ve Türkiye'de de bu ödülün akademik anlamda hak ettiği saygınlığı, hak ettiği değeri bulması ile ilgili çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz' dedi.