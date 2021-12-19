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Beyaz Gazete
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Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

Aydın'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir şehir magandası, doktora kafa attı. Kaşına 5 dikiş atılan talihsiz genç adam, o anları anlattı...

Ekleme: 19.12.2021 - 16:37 Güncelleme: 19.12.2021 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!Dehşet veren olay, gece yarısı Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde yaşandı… Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti.

Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir D. elleri kelepçelenerek, hastanenin acil servisine getirildi.

Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli sürekli polisin elinden kurtulma çabası içindeyken, iddiaya göre, bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

Bir süre sonra doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Tahir D.'nin yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada 2 eli kelepçeli olan şüpheli doktora biraz daha yaklaşarak kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan Tahir D.'yi yere yatırarak durdurdu. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir D., olaydan 11 saat sonra serbest kaldı.

Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

5 DİKİŞ ATILDI
Olayın ardından Dr. Doğancan Kılıç'ın yarılan kaşına meslektaşları tarafından 5 dikiş atıldı. Neye uğradığının şaşkınlığını yaşadığını belirten Dr. Doğancan Kılıç, "Şüphelinin, polisler tarafından alkollü olduğu için muayeneye getirildiğini biliyoruz. Yanına gidip, hasta muayene yerine geçmesi için 'buyrun' dedim. Bu sırada hiçbir neden yokken bana kafa attı. Sonrasında zaten kendisini muayene edemedim. Neden böyle bir şey yatığına anlam veremedim" dedi.

Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

Doktora saldırıya tepkiler sosyal medyada da sürüyor. Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu fotoğraf dün gece Didim Devlet Hastanesi'nde görevi başında saldırıya uğrayan bir hekime cerrahi müdahale yapıldıktan hemen sonra çekilmiş.

Bu hekim, öğrencim, meslektaşım, evladım ve bizim şikayet edebilecek kimsemiz yok. Ona bize bunu yaşatanlara, göz yumanlara lanet olsun" paylaşımında bulundu.

Aydın'da doktora saldırı: 'Buyrun' dedim kafa attı!

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